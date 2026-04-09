Bitcoin madencilik şirketi borç için 2 bin BTC sattı - Son Dakika
Bitcoin madencilik şirketi borç için 2 bin BTC sattı

Bitcoin madencilik şirketi borç için 2 bin BTC sattı
09.04.2026 14:27
Bitcoin madencisi Cango, mart ayında 2.000 Bitcoin satarak yaklaşık 137 milyon dolar elde etti ve Bitcoin teminatlı borçlarını azalttı. Şirket aynı dönemde üretim maliyetini 2025'in son çeyreğine kıyasla yüzde 19,3 düşürerek coin başına 68.215 dolara indirdi.

Yayımlanan aylık operasyonel rapora göre Cango'nun coin başına üretim maliyeti, önceki çeyrekteki 84.552 dolardan 68.215 dolara geriledi. Şirket bu düşüşü, ham ölçek yerine marj dayanıklılığını ön plana alan "yalın üretim modeline" geçişine bağladı.

2.000 BTC’yi 68.000-69.000 dolar aralığında sattığı öğrenilen Cango, elde ettiği hasılatı Bitcoin teminatlı kredi borçlarını azaltmak için kullandı. Mart 31 itibarıyla şirketin toplam Bitcoin teminatlı kredi bakiyesi 30,6 milyon dolar düzeyine indi. Hazinede 1.025,69 BTC kaldı.

Cango ayrıca şirket yönetiminden 65 milyon dolarlık öz sermaye yatırımı ve DL Holdings'ten 10 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil aldı. Madenci, kaldıraç azaltımını sürdürerek enerji ve yapay zeka altyapısına dönüşüm planını hayata geçirmeyi hedefliyor.

Hashrate açısından Cango, saniyede 27,9 exahash (EH/s) ile dünyada altıncı büyük Bitcoin madencisi konumunda yer alıyor. Bu rakam küresel Bitcoin hash gücünün yüzde 2,82'sine karşılık geliyor. Hashrate kiralama dahil toplam operasyonel hashrate 37,01 EH/s. Hisse fiyatı çarşamba seans öncesinde yüzde 3,44 yükseldi. Bununla birlikte yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 72 değer kaybetti.

MADENCİLER SATIYOR STRATEGY ALIYOR

Cango'nun satışı, halka açık Bitcoin madencilerinin sıkı finansman koşullarında bilanço sağlamlaştırma stratejileri benimsediği eğilimin bir parçası. İkinci büyük BTC madencisi MARA Holdings, dönüştürülebilir borcunu iskontolu geri almak amacıyla mart ayında yaklaşık 1,1 milyar dolarlık Bitcoin sattığını açıkladı.

Öte yandan en büyük kurumsal Bitcoin tutucusu Strategy pazartesi günü ortalama 67.718 dolardan 330 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Şirketin birinci çeyrekteki kâğıt kayıpları 14,5 milyar doları aşmasına karşın birikim stratejisi sürdürülüyor.

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik şirketi borç için 2 bin BTC sattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bitcoin madencilik şirketi borç için 2 bin BTC sattı - Son Dakika
Advertisement
