Bitcoin madencilik şirketi Hut 8'in BTC varlıkları rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin madencilik şirketi Hut 8'in BTC varlıkları rekor seviyeye ulaştı

Bitcoin madencilik şirketi Hut 8\'in BTC varlıkları rekor seviyeye ulaştı

ABD'nin önde gelen Bitcoin madencilerinden Hut 8, gerçekleştirdiği 100 milyon dolarlık stratejik Bitcoin alımıyla dikkat çekti. Şirket, BTC başına ortalama 101.710 dolar maliyetle 990 Bitcoin satın alarak toplam varlıklarını 1 milyar doların üzerine taşıdı. Bu hamle, kurumsal kripto para adaptasyonunun hızlanmasına işaret ediyor.

19.12.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hut 8'in gerçekleştirdiği stratejik Bitcoin alımı, şirketin düşük maliyetli Bitcoin üretimini fırsatçı piyasa alımlarıyla birleştirme politikasının en güncel örneği oldu. BTC başına ortalama 24.484 dolar maliyetle toplam 10.096 BTC'ye ulaşan şirket, madencilik kapasitesini genişletmeyi ve dijital varlık rezervini güçlendirmeyi hedefliyor.

Hut 8'den 100 Milyon Dolarlık Bitcoin Yatırımı

Şirketin CEO'su Asher Genoot, stratejik BTC rezervinin hazine stratejisinin "kilit bileşeni" olduğunu belirtti. Genoot, operasyonları ölçeklendirirken ve Bitcoin üretimindeki maliyet avantajını genişletirken, çarpan etkisinin varlıklarını piyasa fiyatlarına göre önemli bir indirimle organik olarak büyütmelerini sağlayacağını öngördüklerini söyledi.

Bu yatırım, şirketin yakın zamanda 250 milyon dolarlık hisse geri alım ve hisse satış programıyla ilerlettiği, stratejik rezerv varlığı olarak BTC satın almak için 500 milyon dolara kadar kaynak yaratma hedefiyle paralellik gösteriyor.

Öte yandan Hut 8, 2 Aralık'ta hissedarlarının açtığı toplu davayı reddetme talebinde bulundu. Şirket, davanın "kendi kazancı için Hut 8'in hisselerini düşürme kampanyası" başlatan bir açığa satış raporu kaynaklı olduğunu savundu. Dava, J Capital Research tarafından ocak ayında yayınlanan, Hut 8'i United States Bitcoin Corp satın alımının karlılığını abartmakla ve Teksas'taki bir tesisteki operasyonel sorunları gizlemekle suçlayan raporundan ortaya çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik şirketi Hut 8'in BTC varlıkları rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:57:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin madencilik şirketi Hut 8'in BTC varlıkları rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.