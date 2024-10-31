Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms zarar etmeye devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms zarar etmeye devam ediyor

Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms zarar etmeye devam ediyor

Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, üçüncü çeyrekte 154 milyon dolarlık büyük bir zarar açıkladı. Artan maliyetler ve düşen hash oranı hedefleri şirketi olumsuz etkilemeye devam ediyor.

31.10.2024 01:34
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Bitcoin madencilik sektöründeki önemli oyunculardan Riot Platforms, hash oranı hedeflerindeki düşüş ve artan maliyetler nedeniyle üçüncü çeyrekte 154 milyon dolarlık net zarar rapor etti. Artan operasyonel giderler ve madencilik gelirlerindeki düşüş, şirketin karlılık üzerindeki baskılarını artırırken, yatırımcıları endişelendiriyor.

Riot Platforms Hedefleri Düşürdü

Kripto para madencilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Riot Platforms, 2024 ve sonrası için belirlediği hash oranı hedeflerinde düşüşe gitti. Şirketin açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre net zarar 154 milyon doları buldu.

Şirketin 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyrek dönemindeki toplam geliri 84,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu gelirin önemli bir bölümünü oluşturan Bitcoin madenciliği faaliyetlerinden 67,5 milyon dolar elde edildi. Artan elektrik, işçilik ve sigorta maliyetleri nedeniyle Bitcoin madenciliğinden elde edilen brüt kâr, geçen yılın aynı dönemine göre düşerek 28,4 milyon dolarda kaldı.

Şirket, ikinci çeyrekte açıkladığı 84,4 milyon dolarlık net zararın ardından, üçüncü çeyrekte hisse başına 0,54 dolar olmak üzere toplam 154,4 milyon dolar net zarar bildirdi. Bu rakam, piyasa uzmanlarının hisse başına 0,18 dolarlık zarar öngörüsünün oldukça üzerinde gerçekleşti.

Açıklanan zararın içeriğinde dikkat çeken kalemler arasında 38 milyon dolarlık gerçekleşmemiş menkul kıymet zararı, 30,6 milyon dolarlık gayri nakdi hisse bazlı tazminat ve 60 milyon dolarlık amortisman ve itfa giderleri yer aldı. GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) dışı düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) ise geçen yılın aynı dönemindeki 3,1 milyon dolarlık zarardan 3,6 milyon dolarlık zarara yükseldi.

Riot Platforms CEO'su Jason Les, şirketin 1,3 milyar dolarlık nakit, kısıtlı nakit ve pazarlanabilir hisse senetleri ile 10.427 Bitcoin varlığına sahip olduğunu belirterek, mali yapının güçlü olduğunu vurguladı. Les ayrıca, Teksas ve Kentucky'deki tesislerde güç kapasitesi ve hash oranını artırarak 100 EH/s hedefine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Şirket, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe benzer şekilde 1.104 Bitcoin üretimi gerçekleştirdi. Ancak 2024 yılı sonuna yönelik hash oranı hedefini 36,3 EH/s'den 34,9 EH/s'ye indirdi. 2025 yılı hedefi ise 56,6 EH/s'den 46,7 EH/s'ye düşürüldü. Kentucky'deki Corsicana tesisindeki gecikmelerin etkisiyle, tesisin tam kapasite çalışmaya başlaması 2026 yılını bulacak.

Borsadaki yansımalara bakıldığında, Riot Platforms hisseleri normal işlem seansında yüzde 3,6 değer kaybetti ve seans dışı işlemlerde bu kayıp yüzde 4 daha arttı. Şirketin hisse değeri, yılbaşından bu yana yüzde 32 oranında geriledi.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms zarar etmeye devam ediyor - Son Dakika

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