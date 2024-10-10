Bitcoin madencilik şirketi yatırımcıları yanıltma suçlamasıyla dava edildi

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Yüksek performanslı bilgisayar işlemleri alanında faaliyet gösteren IREN şirketi, yatırımcıları yanıltma iddiasıyla New York federal mahkemesinde dava edildi. Paul Williams-Israel liderliğindeki yatırımcı grubu, şirketin Teksas'taki tesisinin gerçekte uygun olmadığı halde hazır gösterildiğini ve bilgi işlem kapasitesinin abartıldığını öne sürdü. Davada, şirketin kurucu ortakları ve finans müdürü de sanık olarak yer alıyor.

Yüksek Performanslı Bilgisayar İşlemleri Vaadiyle Yatırımcıları Çeken Şirket Zor Durumda

New York'ta bir federal mahkemede, yüksek performanslı bilgisayar işlemleri (YPBİ) alanında faaliyet gösteren IREN şirketine karşı dava açıldı. Eski adı Iris Energy olan şirket, yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyor.

Kısa bir süre önce açılan davada, IREN'in Teksas eyaletinin Childress kentindeki tesisinin YPBİ için uygun olmadığı halde, şirketin bu tesisi hazır gösterdiği ve bilgi işlem kapasitesini olduğundan fazla gösterdiği iddia ediliyor.

Paul Williams-Israel önderliğindeki yatırımcı grubu, IREN'in Haziran 2023'te yaptığı açıklamada Childress tesisinin genişletileceği ve YPBİ stratejisinin yenileneceği yönündeki duyurusunun yanıltıcı olduğunu öne sürüyor. Williams-Israel, bu bilgilerin doğruluğunu bilselerdi, diğer yatırımcılarla birlikte şirkete yatırım yapmaktan kaçınabileceklerini belirtti.

Davada, IREN'in kurucu ortakları ve eş CEO'ları Daniel ve William Roberts kardeşler ile finans müdürü Belinda Nucifora da sanık olarak yer alıyor.

İddialar arasında, Childress'teki YPBİ merkezinin aşırı ısınma riskini azaltmak için kullanılan hava soğutma sisteminin yeterince test edilmediği de bulunuyor. Sistemin sadece Kanada'nın British Columbia eyaletinde denendiği ancak Teksas'ın farklı iklim koşullarında yetersiz kaldığı öne sürülüyor.

Culper Research'ün 11 Temmuz tarihli raporuna göre IREN'in YPBİ alanında rekabet etmek için gerekli yatırımları yapmadığı, bunun yerine şirket değerini yükseltmek amacıyla abartılı iddialarda bulunduğu belirtiliyor. Rapor, durumu "Bir Formula 1 yarışını kazanmaya hazır olduğunu iddia eden, ancak yarışa Toyota Prius ile katılan bir şirket" olarak tanımlıyor.

Davacılar, IREN, Roberts kardeşler ve Nucifora'nın neden olduğu zararların tazmini için jüri tarafından belirlenecek bir miktarın ödenmesini talep ediyor. IREN henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Son verilere göre IREN'in hisse değeri 9 Ekim'de yüzde 6,71 düşüşle 7,51 dolara geriledi ve gün sonunda bu seviyede kaldı. Buna rağmen, hisse senedi yıl başından bu yana yüzde 10,44 değer kazandı. Companies Market Cap'e göre IREN, 1,42 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin madenciliği sektöründe yedinci sırada yer alıyor.