Bitcoin madencilik şirketleri Bitfarms ve Riot karşı karşıya

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Bitcoin madencilik devi Bitfarms, sektörde dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. Şirket, rakibi Riot Platforms'un güncellenmiş satın alma teklifini değerlendirmek üzere hissedarlar toplantısını bir hafta erteledi. Bu gelişme, Riot'un Bitfarms yönetiminde daha fazla söz sahibi olma çabasının bir sonucu olarak görülürken Bitcoin madencilik sektöründe yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Bitfarms Ve Riot Arasındaki Stratejik Mücadelede Önemli Gelişme

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Bitfarms, önemli bir gelişmeye imza attı. Şirket yönetimi, ABD merkezli rakibi Riot Platforms'un yeni teklifini değerlendirmek amacıyla hissedarlar toplantısını bir hafta ileri tarihe aldığını açıkladı.

İlk olarak 29 Ekim'de yapılması planlanan toplantı, alınan yeni kararla birlikte 6 Kasım tarihine ertelendi. Bu karar, Riot'un kısa bir süre önce sunduğu güncellenmiş önerinin ardından alındı. Riot, Bitfarms yönetiminde daha kapsamlı değişiklikler talep ederken, bağımsız denetim ve etkin yönetişim uygulamalarının şirket değerini artıracağını vurguladı.

Bu yılın başlarında Bitfarms'ı yaklaşık 950 milyon dolara satın almayı teklif eden Riot, bu süreçte şirketin hisselerinin önemli bir bölümünü elde ederek en büyük hissedar konumuna yükseldi. Şu anda Bitfarms'ın yüzde 19,9'luk hissesine sahip olan Riot, şirket yönetiminde söz sahibi olmak istiyor.

Bitfarms cephesinden yapılan açıklamada yönetim kurulunun tüm hissedarların çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Şirket ayrıca, Riot'un kendi hissedarlarının menfaatlerini ön planda tuttuğunu iddia etti.