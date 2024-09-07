Bitcoin madencilik şirketleri sınıfta kaldı: Ağustos ayı zorlu geçti

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Bitcoin madencilik şirketleri, Ağustos ayında zorlu bir dönemden geçti. Özellikle Teksas'taki aşırı sıcaklar ve artan elektrik talebi, sektörü yeni stratejiler geliştirmeye zorladı. Şirketler, üretim miktarlarında dalgalanmalar yaşarken, verimlilik artışı ve maliyet kontrolü gibi yöntemlerle bu zorlu dönemi atlatmaya çalıştı.

Ağ Zorlukları ve Yüksek Sıcaklıkları Şirketleri Olumsuz Etkiledi

Bitcoin madencilik şirketleri, Ağustos ayına ilişkin üretim raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Raporlar, sektörde farklılaşan performansları gözler önüne sererken, özellikle Teksas'taki elektrik talebi artışının yarattığı zorluklar dikkat çekti.

Madencilik şirketleri, Bitcoin ağının zorlaşan koşullarına uyum sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirdi. Verimlilik artışı, maliyet kontrolü ve stratejik yatırımlar, şirketlerin başvurduğu başlıca yöntemler arasında yer aldı. Bu yaklaşımlar, özellikle sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı Teksas'ta belirgin bir şekilde uygulandı.

Sektörün önde gelen isimlerinden MARA (eski adıyla Marathon Digital), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2'lik düşüşle 673 BTC üretti. Buna karşın şirketin hash oranı yüzde 11 artarak 35,2 EH/s'ye ulaştı. MARA CEO'su Fred Thiel, şirketin büyüme ivmesini sürdürdüğünü ve 4.000'inci bloğu çıkarma başarısını vurguladı.

Cleanspark, 478 BTC'lik üretimiyle dikkat çekerken, işletme hash oranını 1,4 EH/s artırarak toplam Bitcoin varlığını 7.558'e yükseltti. Riot Platforms ise ERCOT şebekesindeki yüksek talebe rağmen 322 BTC üretmeyi başardı ve toplam Bitcoin varlığını 10.000'in üzerine taşıdı.

Bitfarms, operasyonel hash oranını yüzde 2 artırarak 11,3 EH/s'ye çıkarmayı başarsa da üretimde Temmuz ayına kıyasla yüzde 8'lik düşüşle 233 BTC'de kaldı. Core Scientific ise 411 BTC'den 358 BTC'ye gerileyen bir üretim performansı göstermiş olsa da 25,4 EH/s'lik etkileyici bir hash oranına ulaştı.

Diğer madencilik şirketlerinin performansları da çeşitlilik gösterdi. TeraWulf, 195 BTC'den 184 BTC'ye; Cipher Mining ise 178 BTC'den 160 BTC'ye düşüş yaşadı. Hut 8, 87 BTC üretimiyle dikkat çekerken, gelecek planlarını yeni nesil ASIC cihazlara odakladığını açıkladı.

Bu gelişmeler, Bitcoin madencilik sektörünün dinamik yapısını ve şirketlerin değişen piyasa koşullarına uyum sağlama çabalarını gözler önüne seriyor. Önümüzdeki dönemde, enerji verimliliği ve teknolojik yeniliklerin sektörün geleceğini şekillendirmede kilit rol oynayacağı öngörülüyor.