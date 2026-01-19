Bitcoin madencilik şirketleri yükselmeye devam ediyor - Son Dakika
Bitcoin madencilik şirketleri yükselmeye devam ediyor

19.01.2026 16:36
Önde gelen Bitcoin madencilik şirketleri, yüksek performanslı bilgi işlem alanındaki yatırımlarını artırırken hisse senetleri Cuma günü güçlü yükseliş kaydetti. Riot Platforms'un AMD ile imzaladığı veri merkezi anlaşması ve Galaxy Digital'ın Teksas'taki dev genişleme planları sektörde dikkat çekti.

Riot Platforms (Nasdaq: RIOT) hisseleri Cuma günü yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı. Şirket, Teksas eyaletindeki Rockdale tesisi için önemli bir arazi satın alımı gerçekleştirdiğini ve yarı iletken devi AMD ile veri merkezi kiralama anlaşması imzaladığını duyurdu.

AMD ANLAŞMASI 1 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

AMD ile yapılan anlaşma, 10 yıllık ilk dönemde Riot'a en az 311 milyon dolar sözleşme geliri sağlayacak. Uzatma seçenekleriyle birlikte bu rakam 1 milyar dolara ulaşabilir. Anlaşma kapsamında AMD, başlangıçta 25 megavat kritik BT yük kapasitesi kiralayacak ve bu rakamı 200 megavata kadar artırabilecek. Teksas'taki iki tesisinde toplam 1,7 gigavat güç kapasitesi yöneten Riot için AMD önemli bir müşteri konumuna geldi.

Şirket ayrıca Rockdale veri merkezi için kiraladığı yaklaşık 200 dönümlük araziyi Milam County'de satın aldığını açıkladı. 96 milyon dolarlık anlaşma, Riot'un bilançosundan 1.080 Bitcoin satışıyla finanse edildi. Arazi satın alımı, şirketin tesisteki 700 megavatlık brüt güç kapasitesinin tamamını veri merkezi operasyonlarına dönüştürmeyi planladığı süreçte "operasyonel istikrar" sağlayacak.

AMD Bilgi İşlem Direktörü Hasmukh Ranjan, "AMD'de yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zekayı ilerletmek, hızımıza ve ölçeğimize uyum sağlayabilecek ortaklar gerektiriyor. Yetenekleri, güç mevcudiyeti ve yüksek yoğunluklu çözümleri altyapı yol haritamızla örtüşen Riot ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

GALAXY DIGITAL'DAN DEV GENİŞLEME PLANI

Galaxy Digital Holdings (Nasdaq: GLXY) da bu hafta Teksas'ta genişleme planlarını açıkladı. Eyaletin elektrik şebekesini işleten Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), şirketin dev Helios tesisi için 830 megavatlık bağlantıyı onayladı. Bu onay, 1,6 gigavat teorik kapasiteye sahip tesisin ABD'deki en büyük tek lokasyonlu tesis haline gelmesine olanak tanıyor.

Galaxy CEO'su Michael Novogratz, şirketin Teksas'ta daha fazla arazi fırsatını değerlendirdiğini belirterek "2030'un bu tarafında hyperscalerlardan devasa talep var." ifadesini kullandı. GLXY hisseleri Cuma günü yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 34 dolara yükseldi. Perşembe günkü yüzde 13'lük rallinin ardından gelen bu yükselişle hisse yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 57 değer kazanmış oldu.

17:05
16:50
16:40
16:21
16:13
15:52
