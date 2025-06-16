Bitcoin madencilik zorluğu geriliyor

Bitcoin madencilik zorluğu, ağın güvenliğini korumak için düzenli olarak güncellenen kritik bir parametredir. Mayıs ayının sonunda kaydettiği tüm zamanların rekoru olan 126,9 trilyon seviyesinden sonra hafif bir gerileme yaşanması sektörde dikkat çekti. Bu gelişme, madencilerin karşılaştığı ekonomik baskılar ve artan rekabet ortamında önemli bir rahatlama fırsatı sunuyor.

Bitcoin Madencileri Zorlu Koşullara Rağmen Üretimlerini Artırıyor

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin madencilik zorluğu şu anda yaklaşık 126,4 trilyon düzeyinde bulunuyor. Madencilik zorluğu, Bitcoin ağında yeni blokların ne kadar zor çıkarılacağını belirleyen matematiksel bir değerdir. Bu değer ne kadar yüksekse, madencilerin Bitcoin üretmek için o kadar fazla bilgisayar gücü harcaması gerekir. Zorluğun artması madencilik maliyetlerini yükseltirken azalması ise maliyetleri hafifletir. Yaşanan son hafif gerileme, madencilerin Nisan 2024 yarılanması sonrası yaşadığı finansal zorluklarla birlikte gerçekleşti.

Madencilik zorluğundaki artış ve ağ hashrate'inin yükselmesi, madenciler arasındaki rekabeti şiddetlendiriyor ve üretim maliyetlerini yükseltiyor. Bitcoin protokolünü güvence altına alan toplam bilgi işlem gücü, 5 Nisan'da saniyede 1 zetahash barajını aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Bu zorlu ortama rağmen madencilik şirketi MARA, mayıs ayında Bitcoin çıktısını yüzde 35 artırarak 950 Bitcoin madenciliği yaptı. Şirketin mali işler müdürü Salman Khan, "MARA için rekor üretim ayı ve sıfır Bitcoin sattık" açıklamasını yaptı.

CleanSpark da benzer şekilde başarı sergiledi. Temiz enerji odaklı Bitcoin madencisi, mayıs ayında 694 BTC üreterek Nisan ayına göre yüzde 9 artış kaydetti. Şirket rezervlerini toplam 12.502 BTC'ye çıkardı.

CleanSpark başkanı ve CEO'su Zack Bradford, ay sonu hashrate'lerini saniyede 45,6 eksahash'e çıkardıklarını belirterek sıralı olarak yüzde 7,5 büyüme kaydettiklerini duyurdu.

Madencilik şirketlerinin Bitcoin'i hazine yatırımı olarak biriktirme eğilimi, geleneksel olarak madeni paralarını operasyonel maliyetleri karşılamak için satan firmalar için iş stratejisinde önemli bir değişimi temsil ediyor.