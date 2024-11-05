Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor

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Bitcoin madencilik zorluğu, göz kamaştırıcı bir hızla rekor seviyelere ulaşırken, kripto para birimi piyasası büyük bir ivme kazanıyor. Rekor düzeydeki madencilik zorluğu, Bitcoin'in arzını kısıtlı tutarak fiyatları yükseltme potansiyeline işaret ediyor. Aynı zamanda, yatırımcılar Fed'in olası faiz indirimi kararına odaklanmış durumda.

Bitcoin Madencilik Zorluğu Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesinde

Bitcoin madencilik dünyasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. İki haftada bir gerçekleştirilen düzenlemelerle sürekli yükseliş gösteren madencilik zorluğu, sektörde yeni bir rekorun altına imza attı. CryptoQuant'ın CEO'su ve kurucu ortağı Ki Young Ju'nun açıklamalarına göre zorluk seviyesi 101.6 trilyon sınırını aştı.

Young Ju, yaptığı değerlendirmede, "Birkaç yıl öncesine kadar kimse bu seviyeleri hayal bile edemezdi." ifadelerini kullanırken, dikkat çekici bir noktaya daha parmak bastı. Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen madencilik zorluğunun istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ettiğini vurguladı.

Kripto para dünyasında yaşanan bu gelişme, Bitcoin arzını doğrudan etkiliyor. Madencilik zorluğundaki artış, dolaşımdaki Bitcoin miktarını azaltırken, talep artışı durumunda fiyatların yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, Bitcoin Blockchain ağının sağlam altyapısının gelecekte yaşanabilecek bir yükselişin habercisi olabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, Bitcoin ETF piyasasında gün başında yaşanan değer kayıpları ve yüksek çıkışlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ancak Bitcoin, 70 bin dolarlık psikolojik direncini yeniden test etmeye hazırlanıyor. Son 24 saatlik süreçte yüzde 0.48'lik artış kaydeden Bitcoin, 68.847 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 7 Kasım'da faiz oranlarında indirime gitmesi beklenirken, bu kararın yatırımcı güvenini olumlu yönde etkileyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, düşük faiz ortamının doları zayıflatarak likiditeyi artıracağını ve Bitcoin'i hem değer saklama aracı hem de risk koruma aracı olarak daha cazip hale getireceğini düşünüyor.