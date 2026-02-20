Bitcoin madencilik zorluğu yüzde 14,7 arttı - Son Dakika
Bitcoin madencilik zorluğu yüzde 14,7 arttı

20.02.2026 23:52
ABD'de etkili olan kış fırtınasının ardından toparlanmaya başlayan ağ hashrate'i, madencilik zorluğunu 144,4 trilyona taşıdı. Cuma günü gerçekleşen ayarlama, şimdiye kadar kaydedilen en büyük mutlak artış olarak tarihe geçti.

Bitcoin madencilik zorluğu, 937.440 blok yüksekliğinde gerçekleşen son ayarlamayla yüzde 14,7 artarak 144,4 trilyona yükseldi. Mempool verilerine göre bu artış, bir önceki dönemdeki yüzde 11'lik sert düşüşü tamamen tersine çevirdi. Ayarlama döneminde bloklar, protokolün 10 dakikalık hedefinin oldukça altında, ortalama 8 dakika 47 saniyede üretiliyordu. Bu durum, ağın otomatik olarak zorluğu yukarı yönlü revize etmesine yol açtı.

Ağ hashrate'i aynı dönemde yaklaşık 884 exahash/saniyeden 1.030 exahash/saniyeye yükselerek aktif madencilik kapasitesindeki belirgin artışı yansıttı. Mutlak bazda yaklaşık 18,5 trilyonluk bu artış, daha önce kaydedilen tüm ayarlamaları geride bıraktı. Mempool geliştiricisi Mononaut, son iki ayarlamanın zorluğu 15,8 trilyon düşürdüğünü ve ardından 18,5 trilyon geri eklediğini belirterek ölçeğin büyüklüğüne dikkat çekti.

ABD'DEKİ KIŞ FIRTINASININ ETKİSİ

Son ayarlama, ABD genelinde etkili olan şiddetli kış fırtınasının ardından geldi. Fırtına döneminde birçok madencilik operatörü, elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla cihazlarını geçici olarak kapattı. Tahminen 200 EH/s'lik hesaplama gücü ağdan çekilirken, pazar payı açısından en büyük madencilik havuzu olan Foundry USA'ya bağlı hashrate'te yaklaşık yüzde 60 düşüş yaşandı. Bu gerileme, ortalama blok üretim süresini 12 dakikanın üzerine çıkarmış ve zorluğun önemli ölçüde düşmesine neden olmuştu.

Hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte madenciler cihazlarını yeniden devreye aldı ve hashrate toparlanarak blok üretimindeki yavaşlamayı tersine çevirdi. Piyasa katılımcıları, zorluk artışını yapısal bir değişiklikten ziyade bu toparlanmaya bağladı. Ten31 Yönetici Ortağı Marty Bent, X platformundaki paylaşımında hashrate düşüşünün ABD'deki sert kış koşullarından kaynaklandığını vurgulayarak zorluğun artık fırtına öncesi seviyelerin üzerine çıktığını belirtti.

