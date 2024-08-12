Bitcoin madencisi Argo Blockchain yeniden doğdu - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin madencisi Argo Blockchain yeniden doğdu

Bitcoin madencisi Argo Blockchain yeniden doğdu

Argo Blockchain, finansal krizden çıkışını simgeleyen önemli bir adım attı ve Galaxy Digital'den alınan 35 milyon dolarlık borcu tamamen ödedi. Şirket, bu ödemenin madencilik operasyonlarına herhangi bir olumsuz etki yapmadan gerçekleştiğini duyurdu.

12.08.2024 19:34
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Bitcoin madencilik devi Argo Blockchain, kripto piyasasındaki zorlu dönemi geride bıraktığını kanıtladı. Şirket, iflastan kurtulmak için aldığı 35 milyon dolarlık krediyi tamamen ödedi. Bu başarı, Argo'nun madencilik kapasitesini etkilemeden gerçekleşti ve sektörde yeni bir umut ışığı yaktı.

Bitcoin Madencilik Şirketi Argo Finansal Olarak Yeniden Doğdu

Bitcoin madenciliği alanında faaliyet gösteren Argo Blockchain, önemli bir adım attı. Şirket, 2022 yılında piyasadaki dalgalanmalar sırasında aldığı 35 milyon dolarlık krediyi tamamen ödedi.

Argo Blockchain tarafından yapılan açıklamada, bu ödemenin şirket için büyük bir başarı olduğu vurgulandı. Argo'nun CEO'su Thomas Chippas, borç ödemesinin şirketin faaliyetlerini etkilemeden gerçekleştiğini belirtti. Yapılan açıklamada özellikle, ödemenin madencilik kapasitesinde herhangi bir düşüşe neden olmadığının altı çizildi.

Geçmiş dönemlere bakıldığında, Argo'nun 2022 Aralık ayında zor günler geçirdiği görülüyor. Şirket, o dönemde Galaxy ile yaptığı anlaşma sayesinde iflasın eşiğinden dönmüştü. Bu anlaşma, 65 milyon dolarlık Helios Bitcoin madencilik tesisi satışını ve 35 milyon dolarlık krediyi kapsıyordu.

Argo, aldığı krediyi 23.619 adet Bitmain S19J Pro madencilik cihazıyla teminatlandırmıştı. Bu cihazlar, Texas'taki Helios tesisinde ve Kanada'daki veri merkezlerinde bulunuyordu. Şirket, Helios tesisini satmasına rağmen, buradaki ekipmanları kullanmaya devam etmek için alanı geri kiraladı.

2023 yılında Argo, madencilik gücünü artırmak için harekete geçti. Şirket tarafından ePIC Blockchain Technologies'ten yaklaşık 2.750 BlockMiner cihazı satın aldı. Bu hamle sonucunda, 2023 yılı sonunda şirketin hashrate değeri saniyede 2,7 exahash'e (EH/s) ulaştı.

Temmuz ayı verileri, Argo'nun günde ortalama 1,5 Bitcoin ürettiğini gösteriyor. Argo ay boyunca toplam 48 Bitcoin madenciliği gerçekleştirildi.

Öte yandan, Benchmark analisti Mark Palmer'ın açıklamaları da dikkat çekiyor. Palmer, Galaxy'nin 1 Ağustos'ta Helios veri merkezinde güç kapasitesini artırma planlarını duyurduğunu belirtti. Bu gelişmenin, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem projelerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak için önemli olduğunu vurguladı.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi Argo Blockchain yeniden doğdu - Son Dakika

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