Bitcoin madencisi Bitdeer hisseleri değer kaybediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin madencisi Bitdeer hisseleri değer kaybediyor

Bitcoin madencisi Bitdeer hisseleri değer kaybediyor

Singapur merkezli Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer, bu yılın ikinci çeyreğinde büyük bir finansal kayıp yaşadı. Şirketin hisseleri, açıklanan zarar sonrası Nasdaq'ta yüzde 3,55 düşüş gösterdi. Bu gelişme, şirketin gelir ve kar marjlarında yaşanan artışa rağmen yatırımcılar arasında endişe yarattı.

13.08.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para madenciliği devi Bitdeer'in 2024 ikinci çeyrek finansal raporu, şirketin karmaşık durumunu gözler önüne serdi. Bir yandan 17,7 milyon dolarlık net zarar açıklayan şirket, diğer yandan toplam gelirlerinde ve brüt kârında dikkat çekici artışlar kaydetti. Bhutan'daki madencilik tesislerinin kapasitesini artıran Bitdeer, Tether ile yaptığı 150 milyon dolarlık anlaşmayla da sektördeki konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

Bitdeer Finansal Krizin Eşiğinde

Kripto para madenciliği sektörünün önde gelen oyuncularından Bitdeer, 2024 yılının ikinci çeyreğine ait finansal raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Singapur merkezli şirketin açıkladığı veriler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla karışık bir tablo ortaya koydu.

Raporda en çok dikkat çeken nokta, şirketin 17,7 milyon dolarlık net zararı oldu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterse de yatırımcıları endişelendirdi. Açıklanan bu mali tablolar sonrasında Bitdeer'in Nasdaq'taki hisseleri yüzde 3,55 oranında değer kaybetti.

Açıklanan finansal tablonun olumlu yönleri de yok değil. Şirketin toplam geliri, geçen yılki 93,8 milyon dolardan 99,2 milyon dolara yükseldi. Şirketin brüt kârı ise yüzde 50,6'lık etkileyici bir artışla 24,4 milyon dolara ulaştı.

Bitdeer'in İşletme Müdürü Matt Kong, elde edilen sonuçları değerlendirirken ilginç bir noktaya dikkat çekti. Konu hakkında açıklama yapan Kong, "Global Bitcoin ağının hashrate kapasitesindeki artışa ve yaklaşan Bitcoin yarılanmasına rağmen bu sonuçları elde ettik." diyerek sektördeki zorlu koşullara vurgu yaptı.

Şirketin kendi kendine madencilik faaliyetlerinden elde ettiği gelir de göz ardı edilemeyecek bir artış gösterdi. Bu kalem, geçen yılın aynı döneminde 21,6 milyon dolarken, bu çeyrekte neredeyse iki katına çıkarak 41,6 milyon dolara ulaştı. Bu artışın arkasında, Bhutan'daki madencilik tesislerinin hashrate kapasitesinin 3,8 EH/s'den 7,3 EH/s'ye yükseltilmesi yatıyor.

Öte yandan Bitdeer, geçtiğimiz Mayıs ayında önemli bir hamle yaparak stablecoin devi Tether ile 150 milyon dolarlık bir hisse satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Tether'a 100 milyon dolarlık özel hisse satışı gerçekleştirilirken, 50 milyon dolarlık ek hisse alım opsiyonu da tanındı.

Tüm bu gelişmelere rağmen Bitdeer'in hisse senedi performansı yatırımcıları tatmin etmekten uzak görünüyor. Şirketin hisseleri, haftanın ilk işlem gününü 7,61 dolar seviyesinden kapatırken, piyasa değeri 1,04 milyar dolar olarak hesaplandı. Yılbaşından bu yana hisselerdeki düşüş ise yüzde 14,3 seviyesinde seyrediyor.

Kripto Para, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi Bitdeer hisseleri değer kaybediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:56 Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:37 Van Bronchorst biletini kesti Beşiktaş’ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor
23:17 Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
23:03 Gaziantep FK, Bodrum FK’yı son dakika golüyle 1-0 yendi Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
22:46 Gaziantep’te esnaf, Instagram’ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı Gaziantep'te esnaf, Instagram'ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 16:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin madencisi Bitdeer hisseleri değer kaybediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement