Bitcoin madencisi Bitfarms değer kazanmaya devam ediyor

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Bitcoin madencilik devi Bitfarms, ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla piyasayı şaşırttı. Beklenenin altında bir zarar açıklayan şirketin hisseleri, bu sürpriz performansın ardından yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı. Zorlu piyasa koşullarına rağmen madencilik kapasitesini artıran Bitfarms, gelecek dönemler için iddialı hedefler belirledi.

Bitfarms Beklentileri Aştı Hisseler Yükselişe Geçti

Önde gelen Bitcoin madencilik şirketlerinden Bitfarms, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyen şirketin hisseleri, bu gelişmenin ardından yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

Açıklanan verilere göre Bitfarms'ın net zararı 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, hisse başına 0,7 dolara denk geliyor. Analistlerin öngördüğü hisse başına 0,11 dolarlık zararın altında kalan bu sonuç, yatırımcıları sevindirdi. Geçen yılın aynı döneminde 6 milyon dolar zarar eden şirket, artan maliyetlere rağmen beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin yarılanma olayının etkisiyle şirketin gelirleri, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 16 azalarak 42 milyon dolara geriledi. Buna ek olarak, eski madencilik ekipmanları sebebiyle toplam 24 milyon dolarlık işletme zararı açıklandı.

Bitfarms, zorlu piyasa koşullarına rağmen madencilik kapasitesini artırmayı başardı. Şirket, çeyrek boyunca toplam 614 Bitcoin üretti. Bu üretim, Bitcoin başına ortalama 30.600 dolarlık bir doğrudan maliyet anlamına geliyor. Günlük ortalama 6,7 Bitcoin kazanan firma, hashrate değerini 11,1 EH/s'ye yükselterek önemli bir ilerleme kaydetti.

Bitfarms CEO'su Ben Gagnon, şirketin geleceğine dair olumlu açıklamalarda bulundu. Gagnon, 2025 yılına kadar büyüme ve verimlilik artışı için önemli adımlar attıklarını belirtti. ABD'deki yeni tesis anlaşmalarıyla faaliyetlerini genişletmeyi planlayan Bitfarms, 2025 yılına kadar hashrate değerini 35 EH/s'ye çıkarmayı hedefliyor.

Mali raporlara göre Temmuz ayı sonunda şirketin elindeki Bitcoin sayısı 1.016'ya ulaştı. Bu miktar, 31 Temmuz tarihindeki Bitcoin fiyatı üzerinden yaklaşık 67 milyon dolarlık bir değere tekabül ediyor.

Bitfarms, ikinci çeyrekte 136 milyon dolarlık net gelir elde etti. Buna ek olarak, 7 Ağustos'ta gerçekleştirilen hisse senedi arz programı sayesinde 240 milyon dolarlık ek gelir sağladı. Bu olumlu gelişmelerin ardından şirketin hisse senetleri, 2,29 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.