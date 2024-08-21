Bitcoin madencisi Bitfarms Stronghold Digital\'i 175 milyon dolara satın aldı

Kripto Para

Bitcoin madencilik şirketi Bitfarms, rakibi Stronghold Digital'i 175 milyon dolarlık bir anlaşmayla bünyesine katmaya hazırlanıyor. Bu stratejik hamle, Bitcoin'in dördüncü yarılanma sürecine girmesiyle zorlaşan piyasa koşullarında, şirketlerin güçlerini birleştirerek ayakta kalma çabalarının bir örneği olarak görülüyor.

Bitfarms Ve Stronghold'dan Dev Birleşme Hamlesi

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen isimlerinden Bitfarms, rakibi Stronghold Digital'i bünyesine katmak için harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre, 175 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın detaylarına bakıldığında, 125 milyon dolarlık kısmın hisse senedi takasıyla, geri kalan 50 milyon dolarlık bölümün ise Stronghold'un borçlarının üstlenilmesiyle gerçekleşeceği belirtiliyor. Her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylanan bu dev birleşmenin 2025 yılının ilk üç ayı içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Piyasalarda bu haberin yankıları hemen hissedildi. Stronghold hisseleri, anlaşmanın duyurulmasının ardından bir günde yüzde 70'in üzerinde değer kazandı. Bitfarms cephesinde ise tablonun biraz farklı olduğu gözlemlendi. Şirketin hisseleri, haberin yayılmasıyla birlikte yüzde 5 oranında düşüş yaşadı.

Bitfarms'ın Genel Müdürü Ben Gagnon, bu stratejik hamleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gagnon, 2025 yılının sonuna kadar enerji üretim kapasitelerini 950 megavata çıkarmayı hedeflediklerini ve bu kapasitenin önemli bir kısmının ABD sınırları içerisinde olacağını vurguladı. Gagnon ayrıca, Bitcoin madenciliğinin ötesine geçerek enerji ticareti ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarında da faaliyet göstermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Bu birleşme, kripto para madenciliği sektöründe yaşanan zorlu döneme bir yanıt niteliği taşıyor. Bitcoin'in dördüncü yarılanma sürecine girmesiyle birlikte gelirlerde yaşanan düşüşler, şirketleri yeni arayışlara itiyor. Sektör oyuncuları, güçlerini birleştirerek ve faaliyet alanlarını genişleterek bu zorlu dönemi atlatmaya çalışıyor.

Kanada merkezli Bitfarms, 2017 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Şirket, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 12 Bitcoin madencilik tesisini yönetiyor. Bu satın alma ile Bitfarms, Stronghold'un Pensilvanya'daki iki ticari enerji santralini de portföyüne ekleyecek.