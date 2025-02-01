Bitcoin madencisi Bitfarms yapay zeka alanına yöneliyor

Kripto Para

Kripto para madenciliği sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Bitfarms, Appleby Strategy Group ve World Wide Technology ile iş birliği yaparak Kuzey Amerika'daki tesislerinde yapay zeka ve HPC uygulamaları için fizibilite çalışmalarına başladı.

Kripto Madenciliğinde Yapay Zeka Dönüşümü Başlıyor

784 milyon dolar piyasa değerine sahip Bitfarms, 1,2 GW'lık Kuzey Amerika portföyünü yeni teknolojilere uyarlamayı planlıyor. Şirketin CEO'su Ben Gagnon, özellikle PJM şebekesindeki tesislerin yapay zeka ve HPC uygulamaları için ideal bir konumda olduğunu vurguladı.

Bu stratejik değişim Bitcoin madenciliği sektöründe yeni bir trend oluşturuyor. Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin yarılanmasının madencilerin gelirlerini yarıya indirmesi beklenirken, şirketler alternatif gelir modelleri geliştiriyor.

Geçtiğimiz hafta Riot Platforms da benzer bir girişimde bulunarak tesislerindeki güç kapasitesini yapay zeka ve HPC kullanımlarına yönlendirme kararı aldı. Bu stratejiler kripto madenciliği sektörünün teknoloji hizmetleri alanında yeni fırsatlar aradığını gösteriyor.