Kripto Para

Bitcoin madencisi Cango 2025'i zirvede kapattı

06.01.2026 14:42
New York Borsası'nda işlem gören Cango Inc., Aralık ayında artan üretimiyle toplam Bitcoin rezervlerini 7.500 BTC'nin üzerine çıkararak 2025 yılını güçlü bir operasyonel performansla tamamladı.

Şirket, yayımladığı madencilik operasyonları raporunda Aralık ayında 569 Bitcoin ürettiğini açıkladı. Bu rakam, Kasım ayındaki 546,7 BTC'lik üretimin üzerinde gerçekleşti. Günlük ortalama üretim de bir önceki aydaki 18,22 BTC seviyesinden 18,35 BTC'ye yükseldi.

REZERVLER 700 MİLYON DOLARI AŞTI

Cango'nun toplam Bitcoin varlıkları Aralık sonu itibarıyla 7.528,3 BTC'ye ulaştı. Bu rakam, Kasım sonundaki 6.959,3 BTC'lik seviyenin önemli ölçüde üzerinde. Bitcoin'in 93.000 doların üzerinde işlem gördüğü güncel fiyatlarla şirketin rezervlerinin değeri 700 milyon doları aşıyor. Cango, elindeki Bitcoin'leri uzun vadeli tutmaya devam ettiğini ve satış planlamadığını belirtti.

Şirketin devreye aldığı hashrate Aralık ayında 50 exahash/saniye seviyesinde sabit kalırken, ortalama operasyonel hashrate Kasım'daki 44,38 EH/s'den 43,36 EH/s'ye geriledi. Buna rağmen şirket, üretimdeki artışı ay içindeki olumlu ağ zorluk ayarlamalarına bağladı.

CEO Paul Yu, açıklamada "2025 boyunca Cango güçlü ve tutarlı bir operasyonel büyüme sergiledi. Aralık ayındaki yüksek günlük üretim, şirketimizin Bitcoin rezervlerini artırarak stabil operasyonel kapasitemizi pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HİSSEDARDAN 10,5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yu ayrıca büyük bir hissedarın Cango'ya 10,5 milyon dolarlık ek yatırım taahhüdünde bulunduğunu ve bu işlemin Ocak 2026'da tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Fonlar, madencilik verimliliğinin artırılması ile şirketin enerji altyapısı ve yapay zekâ bilişim hizmetleri alanlarındaki genişleme stratejisini desteklemek için kullanılacak.

Cango, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Doğu Afrika'da 40'tan fazla lokasyonda madencilik operasyonları yürütüyor. Şirket, 2024 sonlarında Bitcoin madenciliğine giriş yapmış ve o tarihten bu yana geleneksel uluslararası kullanılmış araç ihracatı işinin yanı sıra bu alanda hızla büyümüştü.

Cango'nun üçüncü çeyrek kazanç raporunda, artan Bitcoin madencilik üretimiyle birlikte gelirlerinde keskin bir yükseliş görülmüştü. Öte yandan Yahoo Finance verilerine göre şirketin hisse senedi, BTC madencilik operasyonlarına rağmen son bir yılda yaklaşık yüzde 44 değer kaybetti.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

