Bitcoin madencisi çip iddialarına açıklık getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin madencisi çip iddialarına açıklık getirdi

Bitcoin madencisi çip iddialarına açıklık getirdi

Sophgo, Bitmain ile bağlantılı olduğu ve Huawei'ye çip tedarik ettiği iddialarını yalanladı. Şirket, ABD yaptırımları altındaki Huawei ile ortaklık yapmadığını ve TSMC ile olan ilişkisinin bu soruşturmaya dahil olmadığını vurguladı. Bu gelişme, küresel teknoloji tedarik zincirindeki güvenlik ve yaptırım meselelerini gündeme taşıdı.

28.10.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin merkezli çip tasarımcısı Xiamen Sophgo, Huawei ile çip tedarik iddialarını kesin bir dille reddetti. Amerikan yaptırımları altındaki Huawei ile herhangi bir ortaklık içinde olmadıklarını açıklayan Sophgo, ABD ve TSMC'nin yürüttüğü soruşturmanın kendilerini kapsamadığını belirtti. Bu durum, teknoloji ve güvenlik alanında uluslararası ilişkilerin ne derece hassas olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sophgo İddiaları Kesin Bir Dille Reddetti

Çin menşeli yapay zeka çip tasarım şirketi Sophgo, son günlerde gündeme gelen TSMC ile iş birliği ve Huawei bağlantısı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım ihlalleri kapsamında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yabancı basında çıkan haberlerde öne sürülen, Sophgo'nun Huawei'nin Ascend 910B modeline benzer çipler sipariş ettiği yönündeki iddialar, şirket tarafından reddedildi. Bu gelişme, çeşitli kaynaklar tarafından dile getirilen ABD Ticaret Bakanlığı'nın TSMC üzerinde başlattığı soruşturmayı duyurmasının ardından geldi.

Sophgo, kurumsal web sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklamada Huawei ile herhangi bir ticari ortaklığının bulunmadığını vurguladı. Şirket ayrıca süregelen soruşturmanın kendileri veya ürünleriyle bir bağlantısının olmadığının altını çizerek, tüm faaliyetlerinin mevcut yasa ve düzenlemelere uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Dikkat çeken bir diğer nokta, ortaya atılan iddialardan birisi olan TSMC'nin Sophgo için ürettiği çiplerin Huawei'nin yapay zeka çipleriyle benzer tasarım özelliklerine sahip olduğu iddiasının da şirket yetkilileri tarafından yalanlanması oldu.

Şirketin geçmişine bakıldığında, 2019 yılında Bitmain'in kurucu ortaklarından Micree Zhan tarafından kurulduğu görülüyor. Bitmain ile Sophgo arasındaki bağlantılar, çeşitli alan adı kayıtları ve e-posta dizinleri üzerinden tespit edilebiliyor. Zhan'ın Bitmain'deki döneminde, şirketin 2018 yılında yapay zeka çipi geliştirme girişimleri, şirket içinde anlaşmazlıklara yol açmıştı. Bu süreç, Zhan'ın 2019 yılının Ekim ayında görevden alınmasıyla sonuçlanmış ve şirketin yapay zeka stratejileri konusundaki iç çekişmeleri daha da derinleştirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto Para, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi çip iddialarına açıklık getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:14 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim“ dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:32:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bitcoin madencisi çip iddialarına açıklık getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.