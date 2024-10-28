Bitcoin madencisi çip iddialarına açıklık getirdi

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Çin merkezli çip tasarımcısı Xiamen Sophgo, Huawei ile çip tedarik iddialarını kesin bir dille reddetti. Amerikan yaptırımları altındaki Huawei ile herhangi bir ortaklık içinde olmadıklarını açıklayan Sophgo, ABD ve TSMC'nin yürüttüğü soruşturmanın kendilerini kapsamadığını belirtti. Bu durum, teknoloji ve güvenlik alanında uluslararası ilişkilerin ne derece hassas olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sophgo İddiaları Kesin Bir Dille Reddetti

Çin menşeli yapay zeka çip tasarım şirketi Sophgo, son günlerde gündeme gelen TSMC ile iş birliği ve Huawei bağlantısı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım ihlalleri kapsamında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yabancı basında çıkan haberlerde öne sürülen, Sophgo'nun Huawei'nin Ascend 910B modeline benzer çipler sipariş ettiği yönündeki iddialar, şirket tarafından reddedildi. Bu gelişme, çeşitli kaynaklar tarafından dile getirilen ABD Ticaret Bakanlığı'nın TSMC üzerinde başlattığı soruşturmayı duyurmasının ardından geldi.

Sophgo, kurumsal web sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklamada Huawei ile herhangi bir ticari ortaklığının bulunmadığını vurguladı. Şirket ayrıca süregelen soruşturmanın kendileri veya ürünleriyle bir bağlantısının olmadığının altını çizerek, tüm faaliyetlerinin mevcut yasa ve düzenlemelere uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Dikkat çeken bir diğer nokta, ortaya atılan iddialardan birisi olan TSMC'nin Sophgo için ürettiği çiplerin Huawei'nin yapay zeka çipleriyle benzer tasarım özelliklerine sahip olduğu iddiasının da şirket yetkilileri tarafından yalanlanması oldu.

Şirketin geçmişine bakıldığında, 2019 yılında Bitmain'in kurucu ortaklarından Micree Zhan tarafından kurulduğu görülüyor. Bitmain ile Sophgo arasındaki bağlantılar, çeşitli alan adı kayıtları ve e-posta dizinleri üzerinden tespit edilebiliyor. Zhan'ın Bitmain'deki döneminde, şirketin 2018 yılında yapay zeka çipi geliştirme girişimleri, şirket içinde anlaşmazlıklara yol açmıştı. Bu süreç, Zhan'ın 2019 yılının Ekim ayında görevden alınmasıyla sonuçlanmış ve şirketin yapay zeka stratejileri konusundaki iç çekişmeleri daha da derinleştirmişti.