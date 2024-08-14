Bitcoin madencisi Cipher Mining gelir ve nakitte büyüme kaydetti - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin madencisi Cipher Mining gelir ve nakitte büyüme kaydetti

Bitcoin madencisi Cipher Mining gelir ve nakitte büyüme kaydetti

ABD merkezli Bitcoin madencilik şirketi Cipher Mining, 2024'ün ikinci çeyreğinde net zararında küçük bir artış yaşamış olsa da gelirlerinde ve nakit pozisyonunda önemli iyileşmeler gözlemlendi. Şirketin hashrate kapasitesi ve enerji yatırımları da hız kazanırken, yatırımcılar için umut vaat eden gelişmeler yaşanıyor.

14.08.2024 12:08
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ABD merkezli Bitcoin madencilik devi Cipher Mining, 2024'ün ikinci çeyreğinde 15 milyon dolarlık net zarar açıklarken aynı zamanda gelirlerinde ve nakit varlıklarında dikkat çekici bir artış kaydetti. Şirket, hashrate değerini artırma ve yüksek performanslı bilgi işlem sektörüne yönelme planlarıyla geleceğe umutla bakıyor. Bu gelişmeler, kripto para madenciliği sektöründeki rekabet ve büyüme stratejilerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cipher'da Gelir Artışı Ve Finansal Genişleme Devam Ediyor

Bitcoin madencilik sektörünün önemli oyuncularından olan Cipher Mining, 2024'ün ikinci çeyreğine ait finansal verilerini kamuoyuyla paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri menşeli şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla küçük bir artışla 15 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Bu rakam, bir önceki yıl 13,2 milyon dolar seviyesindeydi.

Şirketin zarar hanesindeki artışa rağmen, gelirlerinde ve nakit varlıklarında kayda değer bir yükseliş gözlemlendi. Cipher Mining'in ikinci çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre 5,59 milyon dolarlık bir artışla 36,81 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte, gelir maliyetlerinde düşüş yaşandı ve bu kalem 15,87 milyon dolardan 14,28 milyon dolara geriledi.

Şirketin mali tablosunda dikkat çeken bir diğer nokta, nakit ve nakit benzeri varlıklarındaki artış oldu. 2023 yılının sonunda 86,11 milyon dolar olan bu kalem, 163,28 milyon dolarlık adi hisse senedi ihracının da etkisiyle 122,56 milyon dolara yükseldi. Bu gelişme, firmanın finansal sağlamlığını pekiştiren bir unsur olarak değerlendirildi.

Cipher Mining, mevcut hashrate değerinin yaklaşık 8,7 EH/s olduğunu açıklarken, geleceğe yönelik hedeflerini de paylaştı. Şirket, üç yeni enerji sahası için satın alma opsiyonu kullanarak 2024 yılı sonuna kadar 13,5 EH/s, 2025 yılı sonuna kadar ise 35,0 EH/s hashrate değerine ulaşmayı planlıyor.

Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin madenciliğindeki yarılanma olayının ardından şirket kapasite artırımı ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sektörüne yönelme stratejilerine hız verdi. Cipher Mining'in CEO'su Tyler Page, konuyla ilgili olarak, "HPC altyapısını geliştirmenin, Bitcoin madenciliği faaliyetlerimizi destekleyeceğine ve uzun vadede hissedarlarımıza değer katacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından şirketin hisse senetlerinde olumlu bir hareketlilik yaşandı ve şirketin hisseleri yüzde 2,1 oranında değer kazanarak 4,02 dolar seviyesine yükseldi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi Cipher Mining gelir ve nakitte büyüme kaydetti - Son Dakika

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