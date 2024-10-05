Bitcoin madencisi CleanSpark operasyonlarını büyütmeye devam ediyor - Son Dakika
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Bitcoin madencisi CleanSpark operasyonlarını büyütmeye devam ediyor

Bitcoin madencisi CleanSpark operasyonlarını büyütmeye devam ediyor

CleanSpark, son 12 ayda hashrate'ini yüzde 187 artırarak 27,6 EH/s'ye ulaştı. Stratejik genişlemeler ve yeni satın alımlar sayesinde şirket, madencilik sektöründe lider konuma yükseldi. Bu büyüme, CleanSpark'ın Bitcoin madenciliği kapasitesini artırmasına ve yatırımcı güvenini pekiştirmesine olanak sağladı.

05.10.2024 12:58
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Bitcoin madencilik sektöründe öne çıkan CleanSpark, hashrate değerinde yaşanan yüzde 187'lik büyük bir artışı duyurdu. Son bir yılda yapılan stratejik satın alımlar ve genişlemelerle, şirket madencilik kapasitesini önemli ölçüde artırdı. CleanSpark şimdi 30 EH/s hashrate değerine ulaşmayı hedefliyor.

CleanSpark'ın Büyüme Yolculuğu: Kapasite ve Kapasite Artışında Yeni Dönem

Bitcoin madenciliği sektöründe adından sıkça söz ettiren CleanSpark, etkileyici bir büyüme grafiği çiziyor. Şirketin yeni açıklanan mali raporuna göre, geçtiğimiz bir yıl içinde hashrate'inde rekor bir artış yaşandı.

CleanSpark'ın hashrate değeri, Eylül 2023'ten Eylül 2024'e kadar geçen sürede 9,6 EH/s'den 27,6 EH/s'ye yükseldi. Yaşanan son durum, yıllık bazda yüzde 187'lik bir artışa işaret ediyor. Özellikle son ay içinde gerçekleşen 5 EH/s'lik sıçrama, şirketin hızlı büyüme stratejisinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Şirketin CEO'su Zach Bradford, bu başarının arkasındaki etkenleri açıklarken, stratejik satın almalar ve mevcut veri merkezlerindeki genişletmelere dikkat çekti. CleanSpark, son dönemde ABD genelinde birçok yeni tesis edinirken, özellikle Georgia ve Mississippi'deki sekiz anahtar teslim madencilik tesisinin alımı öne çıkıyor.

Knoxville, Tennessee'de gerçekleştirilen son yatırım ise şirketin geleceğe dönük planlarını gözler önüne seriyor. Toplam 85 MW kapasiteli yedi yeni tesisin 27,5 milyon dolarlık bir yatırımla bünyeye katılması, hashrate oranında yüzde 22'lik ek bir artış vaat ediyor.

CleanSpark'ın Bitcoin üretimi de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Eylül ayında 493 Bitcoin üreten şirket, yıllık toplamda 7.098 Bitcoin'e ulaşarak, toplam varlığını 8.049 BTC'ye yükseltti. Şirketin 188.520 madenciden oluşan filosu, Terahash başına 21,94 Joule (J/Th) verimlilikle çalışıyor.

Gelecek hedeflerini de açıklayan CleanSpark, Ekim 2024'te 30 EH/s hashrate değerine ulaşmayı, 2025 mali yılında ise bu rakamı 50 EH/s'ye çıkarmayı planlıyor. Bu hedefler, Helene Kasırgası'nın yol açtığı elektrik kesintilerine rağmen belirlenmiş durumda.

Şirketin finansal performansı da olumlu sinyaller veriyor. CEO Bradford, şirket hisselerinin son bir yılda yaklaşık yüzde 145 arttığını belirtti. Ancak, Nasdaq'ta işlem gören hisse senetlerinin bugüne kadar yüzde 12'lik bir düşüş yaşadığı da not edildi.

Bitcoin madenciliği sektöründeki diğer oyuncular da benzer hamleler yapıyor. Bitfarms'ın Stronghold Digital Mining'i satın alması, Marathon Digital'in yeni maden sahalarına yatırım yapması ve Hive Digital'in Paraguay'da genişlemesi, sektördeki hareketliliği gözler önüne seriyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi CleanSpark operasyonlarını büyütmeye devam ediyor - Son Dakika

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