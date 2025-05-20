Bitcoin madencisi Core Scientific hisseleri OpenAI güçlü rüzgarıyla yükselişe geçiyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin madencisi Core Scientific hisseleri OpenAI güçlü rüzgarıyla yükselişe geçiyor

Bitcoin madencisi Core Scientific hisseleri OpenAI güçlü rüzgarıyla yükselişe geçiyor

Bitcoin madencisi Core Scientific, yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave ile güçlenen ortaklığıyla değer kazanma potansiyeline sahip. CoreWeave'in OpenAI'dan aldığı 15,9 milyar dolarlık sipariş, Core Scientific'ın veri merkezi gücünü kullanacak. Bernstein, hisse için yüzde 57 yükseliş hedefi ve 17 dolarlık fiyat öngörüyor.

20.05.2025 17:48
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Core Scientific'ın CoreWeave ile artan iş birliği, Bitcoin madencisinin düşük performans gösteren yapay zeka bulut servis sağlayıcısının son fiyat artışını yakalayabilmesini sağlayabilir. CoreWeave (CRWV), mart ayındaki 1,5 milyar dolarlık ilk halka arzından bu yana yüzde 115 yükselirken, Core Scientific (CORZ) da aynı dönemde yaklaşık yüzde 45 ve son 30 günde yüzde 70 yükselişe geçti.

Core Scientific'in Bitcoin Madenciliğinden OpenAI Veri Merkezi Ortağına Dönüşümü

Bu olumlu gelişmelere rağmen, Core Scientific hissesi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bernstein analistleri, bu durumu yapay zeka sermaye yatırımlarına yönelik karışık yatırımcı güveni ile açıklıyor.

Ancak CoreWeave'in 2029'a kadar OpenAI'dan 15,9 milyar dolarlık yeni sipariş alması ve toplam gelir birikimini yaklaşık 30 milyar dolara çıkarması ayrıca Core Scientific'ın 2025 için 250MW'lık teslimat hattını ilerletmesi sonucunda, Bernstein, CORZ'a olan yatırımcı güveninin hızla toparlanacağını öngörüyor.

"CORZ'un halen bir Bitcoin madencisi olarak değerlendirildiğine ve sermaye açısından hafif bir modele sahip son teknoloji veri merkezi platformu olarak değerlendirilmediğine inanıyoruz." diyen analistler, Core Scientific için "güçlü performans" derecelerini yineleyerek yüzde 57 yukarı yönlü 17 dolarlık bir fiyat hedefi belirlediler.

CoreWeave, 420MW aktif güce sahip 30'dan fazla yapay zeka veri merkezi işletiyor ve yaklaşık 1,6GW'lık toplam sözleşmeli kapasiteye sahip, bunun 590MW'ı sadece Core Scientific'tan geliyor. İlginç bir nokta, CoreWeave'in de 2022'de Ethereum Blockchain ağının proof-of-stake'e geçişinden önce bir Ethereum madencisi olması.

Core Scientific'ın stratejik değişimi oldukça çarpıcı oldu. Toplam 1,3GW gücünün yaklaşık 900MW'ını yapay zeka/HPC kullanımına tahsis ederek, Bitcoin madenciliği için sadece yaklaşık 400MW bıraktı. Bernstein, Core Scientific'ın yapay zeka iş kolunun sonunda şirket değerinin yüzde 43'ünü oluşturmasını ve 2029'a kadar yaklaşık yüzde 30'luk bir bileşik yıllık gelir büyüme oranı sağlamasını bekliyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi Core Scientific hisseleri OpenAI güçlü rüzgarıyla yükselişe geçiyor - Son Dakika

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