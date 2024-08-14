Bitcoin madencisi Hut 8 gelir ve zararda rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin madencisi Hut 8 gelir ve zararda rekor kırdı

Bitcoin madencisi Hut 8 gelir ve zararda rekor kırdı

Hut 8 Corp., geçen çeyrekte yüzde 72 oranında gelir artışı kaydederek 35,2 milyon dolarlık bir başarı elde etti fakat Bitcoin yarılanması ve muhasebe kurallarındaki değişiklikler sonucunda 71,9 milyon dolar zarara uğradı. Madencilik maliyetlerindeki düşüş ve bilgi işlem sektöründeki genişlemeler, şirketin karşılıklı stratejilerinin bir yansıması olarak görülüyor.

14.08.2024 10:10
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Bitcoin madencilik devi Hut 8, son mali raporunda gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 72 artırarak 35,2 milyon dolara yükselttiğini açıkladı. Hut 8'in bu etkileyici büyümeye rağmen Bitcoin yarılanma olayının ardından şirket 71,9 milyon dolarlık net zarar bildirdi. Sektördeki diğer büyük oyuncular da benzer zorluklarla karşı karşıya kalırken, Hut 8'in gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve yapay zeka altyapısına yatırım yapma stratejisi, geleceğe yönelik umut vaat ediyor.

Gelirde Artış Zararın Gölgesinde Kalıyor

Bitcoin madencilik devi Hut 8, son mali raporunda dikkat çekici bir gelir artışı açıkladı. HUT sembolüyle borsada işlem gören şirket, geçen yıla kıyasla gelirlerini yüzde 72 oranında artırarak 35,2 milyon dolara ulaştırdı. Bu artışın ardında, şirketin bilgi işlem kapasitesindeki genişleme ve Bitcoin madenciliğinde düşen maliyetlerin ilk çeyrekten bu yana yüzde 21 azalması yatıyor.

Bununla birlikte Bitcoin madencilik sektörünün genelinde yaşanan zorluklardan Hut 8 de nasibini aldı. Nisan ayında gerçekleşen ve dört yılda bir tekrarlanan Bitcoin yarılanma olayı, madencilik şirketlerini derinden etkiledi. Bu güncelleme sonucunda Bitcoin blok ödüllerinin yarıya inmesi, Hut 8'in 71,9 milyon dolarlık net zarar açıklamasına neden oldu. Zararın büyük kısmı, dijital varlıklara uygulanan yeni muhasebe kuralları çerçevesinde 71,8 milyon dolarlık gerçeğe uygun değer düşüşünden kaynaklandı.

Sektörün diğer önemli oyuncuları da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldı. Marathon Digital 199,7 milyon dolar, Core Scientific ise 805 milyon dolar net zarar bildirdi. Bu zorlu ortama rağmen Hut 8, geçtiğimiz çeyrekte 279 Bitcoin üreterek toplam varlıklarını 9.102 Bitcoin seviyesine yükseltti. Hut 8'in açıkladığı bu rakam, bir önceki çeyrekte üretilen 740 Bitcoin'in oldukça altında kaldı.

Şirketin Bitcoin madencilik maliyetleri de artış gösterdi ve Bitcoin başına 26.232 dolara ulaştı. Buna karşın, Hut 8'in gelir kaynaklarında çeşitlendirmeye gittiği görülüyor. Yüksek performanslı bilgi işlem ve yönetilen hizmetler gibi alternatif iş kolları, şirket gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bitcoin madenciliğinden 13,9 milyon dolar gelir elde edilirken, diğer hizmetlerden 21,3 milyon dolar gelir sağlandı.

Hut 8, geleceğe yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Şirket, yapay zeka altyapısı kurmak amacıyla Coatue ile 150 milyon dolarlık stratejik bir yatırım anlaşması imzaladı. Bununla birlikte Hut 8, Teksas'ta yeni bir tesis açarak ABD ve yurtdışındaki toplam enerji kapasitesini 1.075 megavata çıkardığını duyurdu.

Şirketin CEO'su Asher Genoot, yaptığı açıklamada altı ay önce başlatılan yeniden yapılanma programının meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Genoot, şirket stratejisinin enerji yönetimine odaklandığını ve artan bilgi işlem ihtiyaçlarıyla birlikte enerji kaynaklarının değer kazanacağını vurguladı.

Kripto para madenciliği sektörü, Bitcoin yarılanması sonrası yeni bir döneme girerken, Hut 8 gibi şirketlerin gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve maliyetleri düşürme çabaları, sektörün geleceğini şekillendiren önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi Hut 8 gelir ve zararda rekor kırdı - Son Dakika

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