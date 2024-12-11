Bitcoin madencisi MARA BTC portföyünü artırdı

Kripto Para

Kurumsal Bitcoin yatırımlarında yeni bir dönem başlıyor. MARA'nın izlediği tam HODL stratejisi, madencilik şirketlerinin sadece Bitcoin üretmekle kalmayıp aynı zamanda güçlü bir Bitcoin rezervi oluşturma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu strateji, şirketin üçüncü çeyrekte yaşadığı 124,8 milyon dolarlık net zarara rağmen Bitcoin'e olan güvenini yansıtıyor.

Dönüştürülebilir Tahvillerle Bitcoin Alım Hamlesi

MARA'nın tamamladığı son Bitcoin alımları, kripto para sektöründe önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Şirket, dönüştürülebilir tahvil ihraçlarından elde ettiği kaynakları Bitcoin alımında kullanarak kurumsal yatırım stratejisinde agresif bir büyüme sergiliyor.

Bitcoin'in toplam 21 milyon arzının yaklaşık yüzde 0,2'sini elinde bulunduran MARA, halka açık madenciler arasında en büyük Bitcoin portföyüne sahip konuma yükseldi.

Şirket başkanı ve CEO'su Fred Thiel, Bitcoin'in dünyanın en iyi hazine rezerv varlığı olduğuna inandıklarını ve egemen varlık fonlarının Bitcoin tutması fikrini desteklediklerini ifade etti.