Bitcoin madencisi MARA\'dan yeni hamle

Kurumsal Bitcoin yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. MARA Holdings'in Two Prime ile genişletilen ortaklığı, Bitcoin madencilik sektöründe pasif hazine tutma yaklaşımından aktif getiri stratejilerine geçişi simgeliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kayıtlı yatırım danışmanı Two Prime'ın 2,5 milyar dolarlık sermaye erişimi, kurumsal yatırımcılara profesyonel Bitcoin türev stratejileri sunuyor.

MARA Holdings Two Prime ile Ortaklığını 500 BTC ile Genişletiyor

Two Prime CEO'su Alexander Blume, MARA'nın dünyanın en büyük Bitcoin kurumsal hazinelerinden birine sahip olduğunu ve kurumsal sahiplerin değerini sorumlu bir şekilde nasıl açığa çıkarabileceği konusunda standart belirlediğini belirtti.

MARA'nın dijital varlık yönetimi başkan yardımcısı Paul Giordano, bu hamleyi Bitcoin holdinglerinin hissedarlar için daha sıkı çalışmasını sağlamanın akıllı ve ölçülü bir yolu olarak nitelendirdi.

Şirketin birinci çeyrek gelirleri önceki yıldan 50 milyon dolar artışla 214 milyon dolara yükseldi. Bununla birlikte 533 milyon dolarlık net zarar kaydetti. MARA mart ayında Bitcoin varlıklarını büyütmek için 2 milyar dolara kadar hisse arzı satmayı aradığını duyurdu.

Mevcut ortaklıkta Two Prime, MARA'ya Bitcoin destekli krediler sağlıyor ve şimdi bu hizmet yönetilen getiri stratejileriyle genişliyor. Two Prime'ın özel Bitcoin türev stratejileri tasarlayarak ve uygulayarak kurumsal yatırımcılar için ek kazanç sağladığı belirtiliyor.

MARA hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 8 düşüş gösterirken, Bitcoin fiyatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 11,5 değer kazandı ve 110.000 doların üzerinde yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.