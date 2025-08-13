Bitcoin madencisi MARA Holdings dev yatırım planını açıkladı - Son Dakika
Bitcoin madencisi MARA Holdings dev yatırım planını açıkladı

13.08.2025 13:48
Bitcoin madencilik devi MARA Holdings, 168 milyon dolarlık bir anlaşmayla Fransız Exaion şirketinin çoğunluk hissesini satın alarak yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem pazarına giriyor. Bu stratejik hamle, şirketin artan madencilik zorluklarına karşı gelir kaynaklarını çeşitlendirme hedefini gösteriyor.

Bitcoin madenciliği sektörünün en büyük oyuncularından MARA Holdings, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanlarına yönelik bugüne kadarki en büyük adımını attı. Şirket, Fransız devletine ait enerji devi Électricité de France'ın iştiraki olan Exaion'un yüzde 64'lük hissesini 168 milyon dolara satın almak için anlaştığını duyurdu. Bu hamle, MARA'yı artan Bitcoin madencilik zorluğu karşısında gelir kaynaklarını çeşitlendiren şirketler arasına dahil ediyor.

Kripto Devi MARA, Yapay Zeka Sektörüne Giriyor

Bitcoin madenciliği sektörünün önde gelen şirketlerinden MARA Holdings, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanlarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla stratejik bir satın alma gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, dünyanın en büyük düşük karbonlu enerji üreticilerinden biri olan ve Fransa devletine ait Électricité de France'ın bir iştiraki olan Exaion'un çoğunluk hissesini satın almak üzere 168 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma koşullarına göre MARA, Exaion'un yüzde 64'lük hissesini bünyesine katacak. Ayrıca performansa dayalı hedeflere ulaşılması durumunda 2027 yılına kadar 127 milyon dolarlık ek bir yatırımla hisse oranını yüzde 75'e çıkarma seçeneğine de sahip olacak. Gerekli onayların alınmasının ardından işlemin yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Bu satın alma, Nvidia ve Deloitte gibi teknoloji ve danışmanlık devleriyle ortaklıkları bulunan Exaion'un kurumsal ve kamu sektörü müşterilerine hizmet vermek üzere uluslararası alanda büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. MARA'nın Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Fred Thiel, veri koruma ve enerji verimliliğinin öncelik kazandığı bir dönemde Exaion'un uzmanlığıyla kendi güçlerini birleştirerek geleceğin yapay zeka altyapısına yönelik güvenli ve ölçeklenebilir bulut çözümleri sunacaklarını belirtti.

Şirketin yapay zeka alanına genişlemesi, Bitcoin madencilik zorluğunun önemli ölçüde arttığı bir döneme denk geliyor. Artan zorluk seviyesi, enerji tüketimini yükselterek madencilerin kâr marjları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu duruma karşılık şirketler ya daha verimli ekipmanlara yatırım yapıyor ya da daha düşük maliyetli enerji kaynaklarına yöneliyor. Thiel, MARA'nın yapay zeka ve HPC veri merkezi işine ilk girenlerden biri olmayı bilinçli olarak tercih etmediğini, bunun yerine mevcut madencilik tesislerini dönüştürmek yerine alanda uzmanlığı, müşteri tabanı ve geçmişi olan bir ortakla ilerlemeyi seçtiklerini ifade etti.

Finansal tarafta MARA, yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 64 artırarak 238 milyon dolara çıkardı. Şirketin bilançosunda yaklaşık 6 milyar dolar değerinde 50 bin adet Bitcoin bulunuyor. Temmuz ayında 703 Bitcoin üreten şirket, rakibi IREN'in 728 Bitcoin'lik rekor üretiminin gerisinde kalmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

