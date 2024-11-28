Bitcoin madencisi MARA rekor BTC alımıyla varlıklarını artırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin madencisi MARA rekor BTC alımıyla varlıklarını artırdı

Bitcoin madencisi MARA rekor BTC alımıyla varlıklarını artırdı

Halka açık en büyük Bitcoin (BTC) madencisi MARA, dönüştürülebilir tahvillerle topladığı 1 milyar doların önemli bir bölümünü kullanarak 615 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Şirket, ortalama 95.395 dolar seviyesinden 6.474 Bitcoin satın alarak toplam varlıklarını 34.794 BTC'ye yükseltti.

28.11.2024 12:01
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Kripto para sektöründe kurumsal yatırımların hız kazandığı dönemde MARA'nın bu stratejik hamlesi, şirketin uzun vadeli büyüme planlarını ortaya koyuyor. Şirket yönetimi, gelecekteki olası fiyat düşüşlerinde yeni alımlar için 160 milyon dolarlık bir rezerv ayırdıklarını açıkladı.

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MARA'nın son alım stratejisi, 2030 vadeli yüzde 0 faizli dönüştürülebilir üst düzey tahvillerin ihracı ile gerçekleşti. Şirket, toplanan fonların 199 milyon dolarlık kısmını 2026 vadeli mevcut tahvilleri geri almak için değerlendirecek.

MicroStrategy'nin geçen hafta tamamladığı 5,4 milyar dolarlık Bitcoin alımının ardından MARA'nın bu hamlesi, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin artarak devam ettiğini gösteriyor.

MARA'nın hisse değeri çarşamba günü yüzde 7,81 yükselerek 26,92 dolar seviyesinden kapandı. Google Finance verilerine göre şirketin piyasa değeri 9 milyar dolara ulaştı.

Şirketin üçüncü çeyrek finansalları analist beklentilerinin altında kaldı. MARA, geçen yılın aynı döneminde 390 bin dolar olan net zararını, bu yılın üçüncü çeyreğinde 124,8 milyon dolara yükseltti.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi MARA rekor BTC alımıyla varlıklarını artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin madencisi MARA rekor BTC alımıyla varlıklarını artırdı - Son Dakika
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