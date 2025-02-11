Bitcoin madencisi tek işlemde rekor kazanç elde etti - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin madencisi tek işlemde rekor kazanç elde etti

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Donald Trump'ın ticaret politikalarının gölgesinde, Bitcoin yeniden 100 bin dolar seviyelerine yaklaşırken, tek başına çalışan bir Bitcoin madenci 300.000 dolar değerindeki blok ödülü ile büyük bir başarıya imza attı.

11.02.2025 10:17
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Bitcoin piyasası, ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası yaşanan dalgalanmayı atlatarak 98 bin dolar seviyesini aştı. Bu süreçte, tek başına çalışan bir Bitcoin madenci, kendi başına 300 bin dolar değerinde bir blok ödülü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu olay, solo madenciliğin hala ne kadar karlı olabileceğini gözler önüne serdi.

Bireysel Bitcoin Madencisi Tarihe Geçti

Bitcoin piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararlarının yarattığı dalgalanmanın ardından toparlanma sürecine girdi. Kripto para birimi, çelik ve alüminyum üzerindeki vergi artışlarının neden olduğu geçici düşüşü telafi ederek 98.000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatında toparlanmalar yaşanırken tek başına Bitcoin madenciliği yapan bir kullanıcı, 883.181 numaralı bloğu başarıyla çözerek 3,125 Bitcoin değerinde bir ödül kazandı. Kısa bir süre önce gerçekleşen başarıda, madenci 3.071 işlem gerçekleştirerek toplam değeri 300.000 doları aşan bir kazanç elde etti.

Başarılı madencinin kimliği henüz bilinmezken, sektör uzmanlarından Marshall Long'un X platformundaki değerlendirmesine göre, madencinin CKPOOL uygulamasını kullanmış olabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, madencinin doğrudan CKPOOL ile bağlantılı olmadığı ve muhtemelen Bitaxe adı verilen, madencilerin işlem güçlerini bir araya getirerek blok çözme olasılıklarını artıran bir cihaz kullanmış olabileceği düşünülüyor.

Bitcoin ağının işlem gücünü gösteren hashrate değeri, YCharts verilerine göre 788,86 milyon seviyesinde seyrediyor. Bu rakam, bir önceki güne kıyasla yüzde 0,81'lik bir düşüş gösterse de yıllık bazda yüzde 53'lük etkileyici bir artışa işaret ediyor. Yükselen hashrate değerleri, özellikle bireysel madenciler için artan enerji maliyetleri anlamına geliyor ve kişilerin bireysel madencilik faaliyetlerini zorlaştırıyor.

Piyasada genellikle Bit Digital, Riot Blockchain ve Marathon Digital gibi büyük madencilik şirketleri, sahip oldukları yüksek işlem güçleri sayesinde blok doğrulama işlemlerinde ön plana çıkıyor. Son olarak piyasa verilerine göre Bitcoin, son 24 saatlik süreçte yüzde 1,22'lik bir artış kaydederek 98.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Ancak bu rakam, kripto para biriminin 20 Ocak'ta, Trump'ın başkanlık görevine başlamasından kısa süre önce ulaştığı 109.000 dolarlık rekor seviyesinin çok altında kalıyor.

Bitcoin madencisi tek işlemde rekor kazanç elde etti

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oktay KARACA:
    Özendirmeyin. Bu işi bilmeyen o kadar insan var ki, boğa nedir? ayı nedir? direnç nedir? dedtek nedir? i bilmiyor. Hızlı al satla kazanç sağlayacağım derken borç harç batağa gidiyor, ocağı sönüyor. Sürekli haber yaparak insanların ağzının suyunu akıtıyor, sebep oluyorsunuz. Yapmayın. 9 0 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    oktay karaca çok haklısın ben de bu batağa girdim işte çıkamadım 0 0 Yanıtla
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