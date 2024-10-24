Bitcoin madencisi TeraWulf büyüme planını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin madencisi TeraWulf büyüme planını açıkladı

Bitcoin madencisi TeraWulf büyüme planını açıkladı

Bitcoin (BTC) madencilik sektörünün önde gelen şirketlerinden TeraWulf, 350 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı ve 200 milyon dolarlık hisse geri alım programı ile dikkat çekiyor. Şirket, bu hamleyle yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka alanındaki projelerini güçlendirmeyi hedefliyor.

24.10.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TeraWulf'un finansal hamlesi madencilik sektöründe yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bitcoin ağının hash oranı rekor seviyelere ulaşırken ve madencilik zorluğu tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, şirketin bu adımı sektördeki konumunu sağlamlaştırma amacını ortaya koyuyor.

TeraWulf Sermaye Yapısını Güçlendiriyor

TeraWulf tarafından açıklanan plana göre şirket 2030 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahviller aracılığıyla 350 milyon dolar toplamayı hedefliyor. İlk alıcılara tahvillerin ihracından sonraki 13 gün içinde 75 milyon dolarlık ek alım hakkı tanınacak.

Şirketin finansal girişimi, Nautilus tesisindeki yüzde 25 hisse payını yaklaşık 92 milyon dolara satmasının ardından geldi. TeraWulf'un Eylül ayı performans verilerine göre aylık Bitcoin üretimi Ağustos ayına kıyasla küçük bir düşüşle 176 Bitcoin olarak kaydedildi.

Bitcoin madencilik pazarındaki zorlu koşullara rağmen TeraWulf, piyasa değeriyle halka açık Bitcoin madencileri arasında beşinci sırada yer alıyor. Şirketin hisseleri Çarşamba günü yüzde 1,99 düşüşle 6,4 dolardan kapanmasına karşın yılbaşından bu yana yüzde 178,26'lık bir artış kaydetti.

Kripto Para, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi TeraWulf büyüme planını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:13:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin madencisi TeraWulf büyüme planını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.