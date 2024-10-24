Bitcoin madencisi TeraWulf büyüme planını açıkladı

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TeraWulf'un finansal hamlesi madencilik sektöründe yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bitcoin ağının hash oranı rekor seviyelere ulaşırken ve madencilik zorluğu tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, şirketin bu adımı sektördeki konumunu sağlamlaştırma amacını ortaya koyuyor.

TeraWulf Sermaye Yapısını Güçlendiriyor

TeraWulf tarafından açıklanan plana göre şirket 2030 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahviller aracılığıyla 350 milyon dolar toplamayı hedefliyor. İlk alıcılara tahvillerin ihracından sonraki 13 gün içinde 75 milyon dolarlık ek alım hakkı tanınacak.

Şirketin finansal girişimi, Nautilus tesisindeki yüzde 25 hisse payını yaklaşık 92 milyon dolara satmasının ardından geldi. TeraWulf'un Eylül ayı performans verilerine göre aylık Bitcoin üretimi Ağustos ayına kıyasla küçük bir düşüşle 176 Bitcoin olarak kaydedildi.

Bitcoin madencilik pazarındaki zorlu koşullara rağmen TeraWulf, piyasa değeriyle halka açık Bitcoin madencileri arasında beşinci sırada yer alıyor. Şirketin hisseleri Çarşamba günü yüzde 1,99 düşüşle 6,4 dolardan kapanmasına karşın yılbaşından bu yana yüzde 178,26'lık bir artış kaydetti.