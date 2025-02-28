Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Kripto Para

Bitcoin (BTC) fiyatındaki son düşüş, kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden ve dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy'nin CEO'su Michael Saylor'ı yeni bir tartışmanın merkezine yerleştirdi. Şirketin elindeki Bitcoin varlıkları 478.740 BTC (yaklaşık 46 milyar dolar) sınırına ulaşmışken ve ortalama alım fiyatı 66.350 dolar seviyesindeyken yapılan bu açıklama, kripto sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Michael Saylor Bitcoin Savunuculuğunda Sınırları Zorluyor

Strategy (eski adıyla MicroStrategy) firmasının CEO'su Michael Saylor, kripto para dünyasındaki dalgalanmalar sırasında yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. Bitcoin'in 80.000 dolar seviyesinin altına gerilemesi sonrasında Saylor, X (eski adıyla Twitter) platformunda "Gerekirse böbreğinizi satın ama Bitcoin'inizi tutun" ifadesini paylaştı.

Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar önce bunun bir parodi hesabından yapılmış paylaşım olduğunu düşündüklerini belirtti.

Strategy, son olarak 2 milyar dolarlık yeni dönüştürülebilir tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu finansman, şirketin "21/21 planı" adını verdiği uzun vadeli Bitcoin alım stratejisinin bir parçası olarak kullanılacak. Şubat ayında 742 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştiren şirket, toplam Bitcoin varlıklarını 478.740'a yükseltti. Strategy, yatırımlarında etkileyici bir performans sergileyerek yüzde 47,7'lik kâr elde etti.

Bu ilk kez Saylor'ın tartışmalı yatırım tavsiyesi değil. 2021 yılında Saylor, insanlara daha fazla Bitcoin satın almak için evlerini ipotek ettirmelerini tavsiye etmişti. O dönemde Bitcoin yaklaşık 57.000 dolardan işlem görüyordu.

K33 Research'ten analist Vetle Lunde ise Strategy'nin zorunlu satıcı olmaktan hala "yıllar uzakta" olduğunu belirtiyor. Lunde'ye göre MSTR'nin ortalama giriş fiyatları sadece "gürültülü etkileşim materyali" olarak değerlendirilmeli. Strategy'nin akıllı kaldıraç stratejisi ve kurumsal yatırımcılardan aldığı destek, şirketin Bitcoin ekosistemindeki lider pozisyonunu güçlendiriyor.