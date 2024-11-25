Bitcoin neden yükselişini durdurdu? - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin neden yükselişini durdurdu?

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Kripto para piyasalarında son 24 saatte yaşanan sert düşüş, toplam 500 milyon doları aşan tasfiyeye neden oldu. Bitcoin'in (BTC) 100.000 dolar seviyesine yaklaşmasının ardından başlayan satış dalgası, 197.551 yatırımcının pozisyonlarını etkiledi.

25.11.2024 12:58
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Amerikan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından 75.000 dolardan başlayan Bitcoin rallisi, 99.320 dolar seviyesinde duraksadı. Piyasadaki düzeltme hareketi, çoğunluğu uzun pozisyonlardan oluşan 500,45 milyon dolarlık tasfiyeye neden olurken Bitcoin'in fiyatı 96.256 dolara geriledi.

Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor?

Kripto para piyasası 24 Kasım saat 21:30 itibarıyla büyük bir tasfiye dalgasıyla sarsıldı. Toplam tasfiye miktarı 500,45 milyon dolara ulaştı. Bu tasfiyelerden en büyük payı 380 milyon dolarla uzun pozisyonlar aldı.

Bitcoin özelinde 70,4 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Ethereum (ETH) ve Dogecoin (DOGE) de sırasıyla 43,4 milyon ve 35,3 milyon dolarlık tasfiyelerle etkilendi.

Piyasadaki bu hareketlilik Trump'ın seçim zaferiyle başlayan yükseliş trendinin sonlanmasıyla başladı. Bitcoin'in fiyatı, 6 Kasım'daki 75.000 dolar seviyesinden 22 Kasım'da 99.320 dolara kadar yükseldi.

Coinglass verilerine göre toplam 197.551 yatırımcının pozisyonları tasfiye edildi. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,4 değer kaybetti ve 48,9 milyar dolarlık işlem hacmiyle 1,9 trilyon dolarlık piyasa değerini korudu.

Bitcoin neden yükselişini durdurdu?

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin neden yükselişini durdurdu? - Son Dakika

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