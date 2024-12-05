Bitcoin piyasa değeri ile üç ülke ekonomisini geçti - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin piyasa değeri ile üç ülke ekonomisini geçti

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Bitcoin (BTC) tarihi bir dönüm noktasına ulaşarak 100 bin dolar seviyesini ve 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı. Bu yükseliş, Donald Trump'ın kripto dostu SEC başkan adayı Paul Atkins'in atanması ve Vladimir Putin'in kripto paraları destekleyen açıklamalarıyla ivme kazandı. Küresel kripto para piyasası 3,69 trilyon dolara ulaştı.

05.12.2024 14:16
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Kripto para dünyasının öncüsü Bitcoin, birçok ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasılasını (GSYİH) geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. Meksika, Avustralya ve İspanya'nın GSYİH'larını aşan Bitcoin'in piyasa değeri, Rusya, Brezilya ve Kanada'nın GSYİH'larına yaklaştı.

Dev Şirketlerin Piyasa Değerleri Bitcoin Karşısında Geriledi

Küresel finans sisteminde yeni bir güç dengesi oluşuyor. Bitcoin; Saudi Aramco (1,796 trilyon dolar), Gümüş (1,791 trilyon dolar), Facebook (1,549 trilyon dolar) ve Tesla'nın (1,148 trilyon dolar) piyasa değerlerini geride bırakarak dünyanın yedinci en büyük varlığı konumuna yükseldi.

Ethereum (ETH), XRP, Tether, Solana, BNB ve Dogecoin gibi diğer kripto para birimleri de bu yükselişten olumlu etkilendi. Kripto para ekosisteminin toplam değeri 3,69 trilyon dolara ulaştı.

Donald Trump yönetiminin SEC başkanlığına aday gösterdiği Paul Atkins'in kripto dostu yaklaşımı ve Putin'in Batı yaptırımlarına karşı kripto paraları alternatif rezerv varlık olarak değerlendirmesi, kurumsal yatırımcıların ilgisini artırdı.

Bitcoin piyasa değeri ile üç ülke ekonomisini geçti

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