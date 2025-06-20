Bitcoin piyasasında beklenmedik hareketlilik - Son Dakika
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Bitcoin piyasasında beklenmedik hareketlilik

Bitcoin piyasasında beklenmedik hareketlilik
20.06.2025 16:27
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Lider kripto para birimi Bitcoin, kimliği belirsiz yatırımcının 255 milyon dolarlık dev pozisyonuyla 106 bin 500 dolara yükseldi. Piyasada kısa vadeli likidasyonlar gerçekleşti.

Bitcoin, Cuma günü gerçekleşen dev balina hamlesiyle 106 bin dolar direncini aşarak piyasada hareketlilik yarattı. Kimliği belirsiz bir yatırımcının 255 milyon dolar değerinde ve 20 kat kaldıraçla açtığı uzun pozisyon, kripto para piyasasında dalgalanmalara ve kısa pozisyonlarda likidasyonlara neden oldu.

Bitcoin Yeniden 106 Bin Doların Üzerine Çıktı

Lider kripto para birimi Bitcoin, cuma günü kimliği belirsiz bir balina yatırımcının gerçekleştirdiği büyük ölçekli alım işlemiyle hareketlendi. Yapılan analizlere göre, 20 kat kaldıraç kullanılarak açılan 255 milyon dolar değerindeki bu pozisyon, lider kripto para biriminin fiyatında belirgin bir artışı tetikledi. Bu gelişme, piyasadaki büyük oyuncuların etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu işlemin ardından Bitcoin fiyatı, gün içerisinde yüzde 1,7 oranında değer kazanarak 106.500 dolar seviyesini aştı ve önemli bir direnç noktasını kırmış oldu. Piyasa uzmanlarının beklentileri doğrultusunda bu yükseliş, çok sayıda kısa pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı. Zincir üstü veri platformları, borsalardaki likiditenin daha yüksek fiyat seviyelerine doğru kaydığını teyit ederek yukarı yönlü hareket potansiyelini destekledi.

Piyasada şimdi tüm dikkatler, bu yükselişin kalıcı olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Geçmiş dönemlerde yapılan benzeri yüksek hacimli balina işlemlerinin piyasa yönünü tayin etmedeki rolü bilindiğinden, yatırımcılar temkinli bir bekleyiş içerisinde. Fiyatın bir süredir içinde bulunduğu dar işlem aralığından çıkıp çıkamayacağı, önümüzdeki dönemin en kritik sorusu olarak öne çıkıyor.

Analistler, mevcut aralığın hem alt hem de üst bandında önemli miktarda pozisyon biriktiğini ve bu nedenle likiditenin hangi seviyelerde yoğunlaştığının açık olduğunu belirtiyor. Birçok yatırımcı, yeni bir pozisyon almadan önce fiyatın bu aralığı kararlı bir şekilde kırmasını ve sonraki tepkisini görmeyi bekliyor. Piyasa yorumcularına göre Bitcoin, haziran ayı boyunca 100 bin dolar ve 110 bin dolar seviyeleri kilit rol oynamaya devam edecek. Kısa vadeli pozitif senaryonun korunabilmesi için ise Bitcoin'in haftayı 104.500 dolar seviyesinin üzerinde kapatması gerektiği vurgulanıyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin piyasasında beklenmedik hareketlilik - Son Dakika

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