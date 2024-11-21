Bitcoin rekorlar kırarken Ethereum değer kaybediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin rekorlar kırarken Ethereum değer kaybediyor

Bitcoin rekorlar kırarken Ethereum değer kaybediyor

Bitcoin (BTC) tarihi zirve seviyelerine yaklaşırken Ethereum'un (ETH) Bitcoin karşısındaki değeri son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Ethereum-Bitcoin fiyat oranı yüzde 0,032 seviyesine ulaştı. Bu düşüş, kripto para piyasalarındaki güç dengesinin Bitcoin lehine değiştiğini gösteriyor.

21.11.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bitcoin'in spot ETF onayları ve Trump'ın seçim zaferiyle yükselen değeri 97.700 dolara ulaşırken, Ethereum hem akıllı sözleşme platformu olarak Solana ile hem de değer deposu olarak Bitcoin ile rekabet etmekte zorlanıyor.

ETH/BTC Oranı Son Üç Yılın En Dip Seviyesinde

Bitcoin'in yükselişi 2024 yılı başından bu yana devam ediyor. ETH/BTC oranı yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti. Bu düşüş özellikle temmuz ayından sonra hızlandı.

Ethereum'un performansı iki önemli faktörden etkileniyor. İlk olarak, ağın potansiyel finansal menkul kıymet olarak sınıflandırılması konusundaki düzenleyici belirsizlikler devam ediyor. İkinci olarak, protokol ücretleri ve merkeziyetsiz borsa (DEX) hacimleri gibi önemli metriklerde Solana'nın gerisinde kalıyor.

Ethereum'un Bitcoin'e karşı değer deposu ve Solana'ya karşı akıllı sözleşme platformu olarak iki cephede rekabet ettiği bir dönemden geçtiğini belirtiliyor. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli değer önerisi konusunda tereddüt yaşamasına neden oluyor.

Uzmanlar, Bitcoin'in hakimiyetinin artmasına rağmen Ethereum'un halen en aktif akıllı sözleşme platformu olduğunu vurguluyor. Ethereum topluluğunun entelektüel sermayesi ve geçmiş başarıları, platformun geleceği için umut vadediyor.

Donald Trump, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin rekorlar kırarken Ethereum değer kaybediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında yakalama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında yakalama kararı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:39 İzmir’de ihbara giden polislere silahlı saldırı İzmir'de ihbara giden polislere silahlı saldırı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:30 Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
20:48 Wanda Nara, Icardi’yi taciz etti Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
20:37 Çanakkale’de patlamamış 50 top mermisi bulundu Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu
20:32 İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 15:06:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin rekorlar kırarken Ethereum değer kaybediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.