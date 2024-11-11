Bitcoin rekorlar kırmaya doymuyor: Bitcoin fiyatı nereye gidiyor? - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin rekorlar kırmaya doymuyor: Bitcoin fiyatı nereye gidiyor?

Bitcoin rekorlar kırmaya doymuyor: Bitcoin fiyatı nereye gidiyor?

Bitcoin, ABD başkanlık seçimlerinin ardından rekor bir yükselişle 82.269 doları gördü. Donald Trump'ın zaferi ve Fed'in faiz indirimleri, piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, Bitcoin ETF'leri de büyük ilgi gördü. Uzmanlar, Bitcoin'in değerinin 100 bin dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

11.11.2024 14:01
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Bitcoin, gün içinde 82.269,61 dolarlık rekor bir değere ulaşarak kripto para piyasalarında büyük bir heyecan yarattı. ABD seçimlerinin ardından Donald Trump'ın başkanlık zaferi ve Fed'in faiz indirim kararı, Bitcoin'in değerinin fırlamasında büyük rol oynadı.

ABD Seçimleri ve Fed Kararları Bitcoin'i Uçurdu

Lider kripto para birimi Bitcoin, gün içinde göz kamaştırıcı bir başarıya imza atarak, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 82.269,61 dolar değerine ulaştı. Rekorlar kırmaya devam eden Bitcoin, son bir ayda yüzde 17, yıl başından bu yana ise yüzde 95'lik etkileyici bir değer artışı kaydetti. Bu rekor yükselişin ardında, küresel ekonomideki önemli gelişmeler ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisi yatıyor.

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump'ın kripto para dostu politikaları, piyasalarda olumlu bir hava estirdi. Bu gelişmeyle eş zamanlı olarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 5'ten 4,75'e indirmesi, yatırımcıların risk iştahını artıran bir diğer önemli faktör oldu.

Spot Bitcoin ETF'leri cephesinde yaşanan gelişmeler de dikkat çekici boyutlara ulaştı. BlackRock'ın IBIT adlı ETF'si, bir haftalık sürede 1,12 milyar dolarlık yatırım çekerek, sektörde yeni bir dinamizm yarattı. ABD piyasalarında işlem gören 12 Bitcoin ETF'sinin toplam hacmi, 7 Kasım itibarıyla 2,76 milyar dolara yükseldi. Kripto piyasasında yaşanan bu yükseliş, 280 milyon dolarlık short pozisyonunun likide edilmesine neden oldu ve son aylardaki en büyük hafta sonu likidasyonlarından birine sebep oldu.

Piyasa uzmanları, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde 100 bin dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisini daha da artırıyor.

Bitcoin'deki bu yükseliş trendi, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi. Ethereum da Bitcoin'in yükselişinden olumlu etkilenerek son 7 günde yüzde 27'den fazla değer kazandı ve 3 ayın en yüksek seviyesi olan 3.200 doların üzerine çıktı. Solana ve Avalanche gibi önde gelen kripto para birimleri de değer kazanırken, kripto para piyasasının toplam değeri 2,5 trilyon dolara yaklaştı.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin rekorlar kırmaya doymuyor: Bitcoin fiyatı nereye gidiyor? - Son Dakika

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