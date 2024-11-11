Bitcoin rekorlara doymuyor: Lider kripto para birimi yükselişini sürdürüyor - Son Dakika
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Bitcoin rekorlara doymuyor: Lider kripto para birimi yükselişini sürdürüyor

Bitcoin rekorlara doymuyor: Lider kripto para birimi yükselişini sürdürüyor

Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte, kripto para piyasaları yeni bir yükselişe geçti. Bitcoin 81 bin dolar sınırını aşarken, Ethereum ve Solana da değer kazandı.

11.11.2024 09:14
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Rekor kıran Bitcoin, seçimler sonrası başlayan ralliyi sürdürerek 81 bin doları geride bıraktı. Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para birimlerini destekleyici politikaları, piyasanın değerini daha da artırdı.

Trump Yönetimi Altında Kripto Para Birimlerine Yeni Bir Dönem

Kripto para piyasalarında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Bitcoin, ABD başkanlık seçimlerinin ardından gösterdiği güçlü yükselişle tarihi bir başarıya imza attı ve 81 bin dolar seviyesini aşmayı başardı.

Seçimlerde galip gelen Donald Trump'ın kripto para birimlerine yönelik olumlu yaklaşımı, yatırımcıların iştahını kabartıyor. Kongre'de kripto dostu üyelerin varlığı ve Trump yönetiminin beklenen politikaları, sektörde yeni bir büyüme dalgasının kapılarını aralıyor.

Kripto ekosistemi, uzun süredir devam eden çalışmalarının meyvesini topluyor ve Kongre'de giderek güçlenen bir destek buluyor. Piyasalarda özellikle dikkat çeken bir gelişme, Trump yönetiminin SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto şirketlerine uyguladığı katı düzenlemeleri yumuşatma beklentisi. Gensler'in, Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihinde koltuğunu kaybedeceği konuşuluyor.

Gündemde dikkat çeken bir diğer konu ise ABD'nin Bitcoin stratejik rezervi oluşturma planı. Hükümetin, elindeki Bitcoin varlıklarını satmak yerine, önümüzdeki beş yıllık dönemde yıllık 200 bin Bitcoin alımı yapması planlanıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin'in piyasa değeri 1,6 trilyon dolara yükselirken, toplam kripto piyasa değeri 2,8 trilyon dolara ulaştı. Diğer kripto para birimleri de yükseliş trendinden nasibini aldı. Ethereum 3 bin 200 doları, Solana 210 doları aşarken, Dogecoin hafta sonu işlemlerinde yüzde 50'lik artışla 0,27 dolar seviyesine tırmandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin rekorlara doymuyor: Lider kripto para birimi yükselişini sürdürüyor - Son Dakika

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