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Bitcoin rekorları kripto para fonlarına rekor getiri sağladı

Bitcoin rekorları kripto para fonlarına rekor getiri sağladı
14.07.2025 12:58
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Kripto fonları, geçtiğimiz hafta 3 milyar 700 milyon dolar girişle rekor kırdı. Bitcoin 123 bin 91 dolar ile yeni zirvesine ulaşırken, toplam fon varlıkları 211 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasaları için önemli bir haftaya giriş yaptık. Bitcoin, 123 bin 91 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, kripto yatırım fonlarına 3 milyar 700 milyon dolar yeni giriş gerçekleşti. Toplam fon varlıkları ise 211 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Bitcoin Liderliğinde Kripto Fonlarına 3,7 Milyar Dolar Aktı

Bitcoin'in 123 bin 91 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla kripto piyasalarında da hareketlikler yaşanmaya devam ediyor. Güncel verilere göre geçtiğimiz hafta kripto para borsa yatırım fonlarına (ETP) 3,7 milyar dolar değerinde yatırım girişi gerçekleşti. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü ise tarihinde ilk kez 211 milyar doları aştı.

Pazartesi günü yayımlanan verilere göre Cuma günü sona eren işlem haftasında küresel kripto para ETPlerine yatırımcılar tarafından 3,7 milyar dolar aktarıldı. Bu gelişmeyle birlikte yılbaşından bu yana gerçekleşen toplam girişler yüzde 20 artışla 22,7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam 19 milyar dolar düzeyindeydi.

Bitcoin ETPler geçen hafta 2,7 milyar dolar giriş alarak toplam tutarın yüzde 73'ünü oluşturdu. Bu rakam, önceki hafta kaydedilen 790 milyon dolarlık girişin üzerinde bir toparlanmaya işaret etti. Bitcoin'e yönelik yatırımların toplam büyüklüğü 179,5 milyar dolara ulaşırken, bu tutar altın ETPlerindeki varlıkların yüzde 54'üne denk geldi.

Ethereum tabanlı ETPler art arda 12'nci haftasında da pozitif akış yakaladı. Toplam 990 milyon dolarlık giriş, tüm zamanların dördüncü en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Son 12 haftada Ethereum'a yapılan yatırımlar, toplam varlıklarının yüzde 19,5'ine ulaşırken, Bitcoin'de bu oran yüzde 9,8 seviyesinde kaldı.

XRP odaklı fonlardan 104 milyon dolarlık çıkış yaşanırken, Solana fonları 92,6 milyon dolar giriş çekmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm ihraççılar pozitif giriş alırken, BlackRock'ın iShares fonları 2,4 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Fidelity Investments 400 milyon dolar, ARK Invest ise 339 milyon dolar giriş kaydetti. Avrupa'da faaliyet gösteren birkaç ihraççıdan biri olan bir kurumdan ise haftalık 16 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin rekorları kripto para fonlarına rekor getiri sağladı - Son Dakika

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