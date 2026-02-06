Bitcoin sert düşüşle 60.000 dolara geriledi - Son Dakika
Kripto Para

Bitcoin sert düşüşle 60.000 dolara geriledi

06.02.2026 13:48
Lider kripto para birimi Bitcoin, kritik destek seviyelerinin ardı ardına kırılmasıyla Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Son 24 saatte 2,67 milyar dolarlık tasfiye yaşandı.

Bitcoin (BTC), Cuma günü TSİ 02.20'de ani bir satış dalgasıyla 60.000 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 17 değer kaybeden lider kripto para, ardından kısmi bir toparlanma göstererek 64.100 dolar civarına yükseldi. Ethereum (ETH) ise gün içinde 1.750 dolara kadar düşerken, haberin yazımı esnasında 1.899 dolardan işlem görüyordu.

TASFİYELER VE KORKU ENDEKSİ DİP SEVİYEDE

Sert fiyat hareketi, piyasada büyük çaplı tasfiyelere yol açtı. Coinglass verilerine göre son dört saatte uzun ve kısa pozisyonlarda toplam 817 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Son 24 saatteki toplam tasfiye tutarı ise 2,67 milyar dolara ulaştı ve bunun 2,31 milyar doları uzun pozisyonlardan geldi.

CMC'nin kripto korku ve açgözlülük endeksi, Haziran 2023'teki başlangıcından bu yana en düşük seviye olan 5 puanı göstererek "aşırı korku" bölgesine geriledi.

Kronos Research Yatırım Direktörü (CIO) Vincent Liu, yaşanan düşüşü değerlendirirken, "Bitcoin'in sert gerilemesi mükemmel bir fırtınaya benziyor. Aşırı kaldıraçlı uzun pozisyonların zorla tasfiyesi, ETF ve kurumsal çıkışlar ile genel risk-off makro arka plan bir araya geldi." dedi. Liu, satışın kaldıraç çözülmesiyle tetiklenen, hızlı ve duygu odaklı bir süreç olduğunu vurguladı. Liu ayrıca Bitcoin'in kapitülasyon metriğinin son iki yılın en büyük ikinci sıçramasını kaydettiğine dikkat çekerek zorunlu satışlarda ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

YATIRIMCILAR DÜŞEN BIÇAĞI TUTMUYOR

BTC Markets kripto analisti Rachael Lucas, piyasadaki genel havayı "risk-off" olarak tanımladı. Lucas, "Yatırımcılar artık düşen bıçağı yakalamaya çalışmıyor, bunun yerine sermayelerini korumaya öncelik veriyor. Bunu, rallilerin satılmasında ve tasfiye akışları durduğunda işlem hacminin düşmesinde görebilirsiniz." dedi.

Lucas'a göre destek seviyelerinin art arda kırılması, yatırımcı davranışını dipten alımdan teyit beklemeye dönüştürdü ve bu durum aşağı yönlü momentumu güçlendiriyor. Genellikle perakende yatırımcılara kıyasla uzun vadeli pozisyon alan kurumsal yatırımcılar da spot Bitcoin ETF'lerinden çıkış yaptı. Salı ve Çarşamba günlerinde ETF'lerden 800 milyon doların üzerinde net çıkış kaydedildi.

Lucas, "Uzun vadeli inancın tamamen ortadan kalktığını düşünmüyorum ancak kısa vadeli pozisyonlanma açıkça sıfırlandı." dedi ve ekledi: "Tarihsel olarak bu tür dönemler, zayıf elleri piyasadan silkerken uzun vadeli yatırımcılar görece sağlam kalır. İnanç kaybolmadı ama sınanıyor."

Kronos Research'ten Liu, piyasanın temellere dayalı bir istikrar kazanmasının ardından olası bir toparlanma için Bitcoin'in 58.000-60.000 dolar arasındaki kritik destek aralığını koruması gerektiğini söyledi. Liu, "Fiyat hareketinin dengelenmesi ve pozitif haber katalizörleriyle bir toparlanma mümkün ancak toz dumanın ardından bunun teyit edilmesi zaman alacak." diye ekledi.

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
