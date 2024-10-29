Bitcoin son zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin son zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin son zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin (BTC), spot ETF onaylarının etkisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentileriyle 71.261 dolar seviyesine yükseldi. Piyasa değeri açısından lider kripto para birimi olan Bitcoin, son yedi ayın ardından gördüğü bu seviyeyle tüm zamanların rekoruna yaklaştı. Ekim ayında kripto varlıklara 3,4 milyar dolarlık yatırım girişi gerçekleşti.

29.10.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasaları yükseliş trendini sürdürüyor. CoinShares verilerine göre yılbaşından bu yana sermaye girişleri 27 milyar dolara ulaşarak 2021'deki 10,5 milyar dolarlık rekoru neredeyse üçe katladı. Spot Bitcoin ETF'leri tek başına haftalık 997,6 milyon dolarlık net giriş görürken, kısa pozisyonlarda çözülme yaşandı.

Fed Beklentileri Bitcoin Fiyatını Yukarı Taşıdı

Bitcoin fiyatı, Fed'in faiz politikasındaki olası değişiklik sinyalleriyle 71.261 dolar seviyesine tırmanarak yükseliş trendini sürdürüyor. Analistler, Fed'in 7 Kasım'da faizleri yüzde 4,5 ile yüzde 4,75 aralığına düşürecek 25 baz puanlık bir indirime gideceği beklentisinin kripto para piyasalarını güçlendirdiğini belirtti.

Öte yandan kurumsal ilgi artmaya devam ediyor. Emory Üniversitesi, Grayscale Bitcoin Mini Trust'ta 15 milyon dolar değerinde hisse alarak kripto para birimine yatırım yapan ilk yüksek öğretim kurumu oldu. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güveninin arttığını gösteriyor.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Bitcoin fiyatlarındaki artışın ABD siyasetindeki gelişmelerle de yakından ilişkili olduğunu vurguladı. Etkinlik ticaret platformu Polymarket verilerine göre, kripto para destekçisi Donald Trump'ın seçim yarışında öne çıkması, piyasalardaki iyimser havayı güçlendiriyor.

Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin son zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:14:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin son zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.