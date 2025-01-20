Bitcoin tarihi zirvesini Trump etkisiyle yeniledi - Son Dakika
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Bitcoin tarihi zirvesini Trump etkisiyle yeniledi

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Bitcoin, son 24 saatte gösterdiği sıra dışı performansla yeni bir rekor seviyesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle kripto para birimlerine olan destek açıkça hissedilirken, Bitcoin 109.800 dolarlık zirveyi gördü. Bu gelişme, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratırken, piyasada yatırım yapmayı düşünenler için de yeni fırsatlar sunuyor.

20.01.2025 10:19
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Lider kripto para birimi Bitcoin, Donald Trump'ın pozitif yaklaşımları ve kripto para destekleriyle 109.800 dolara ulaşarak rekor kırdı. Fiyat artışı, yatırımcı güvenini ve piyasa dinamiklerini güçlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kripto Dostu Tutumu Bitcoin Fiyatını Uçurdu

Kripto para piyasalarında yaşanan son gelişmeler, Bitcoin'in değerinde rekor artışa sebep oldu. Donald Trump'ın seçmenlerine seslendiği esnada 99.539 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, bugün yüzde 10,3'lük yükselişle 109.800 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Şu saatlerde ise Bitcoin'in değeri 109.091 dolar seviyesinde.

Piyasalardaki bu dikkat çekici yükselişin ardında, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın kripto para birimlerine yönelik destekleyici tutumu yatıyor. Trump, seçim sürecinde Amerika'yı "dünyanın kripto başkenti" yapma vaadinde bulunmuştu. Gün içinde ABD Başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın kripto para birimleriyle ilgili pozitif tutumları kripto para piyasalarında da yeni bir dönemi başlattı.

Yeni başkanın kripto paralara karşı sergilediği bu olumlu yaklaşım, yatırımcı güvenini artırdı. Özellikle Bitcoin'in stratejik rezerv aracı olarak değerlendirilmesi önerisi ve sektörü destekleyen isimlerin kilit pozisyonlara getirilmesi, piyasalarda iyimser bir havanın oluşmasını sağladı.

Uzmanlar, Trump yönetiminin bu hamlesinin kurumsal yatırımcıların ilgisini çekebileceğini ve diğer ülkelerin de benzer adımlar atabileceğini öngörüyor. Bu gelişmelerin ışığında, 2025 yılı sonunda Bitcoin'in 150.000 ile 200.000 dolar arasında bir değere ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar, piyasadaki dalgalanmaların bu tahminleri etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin tarihi zirvesini Trump etkisiyle yeniledi

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