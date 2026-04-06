Bitcoin tartışması yeniden alevlendi

‘Zengin baba ve fakir baba’ kitabıyla tanınan Kiyosaki, X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı yazıda 1974'ü modern finans sistemini köklü biçimde değiştiren bir kırılma noktası olarak değerlendirdi. Altın standardının sona ermesinin ardından ABD'nin özellikle petrol destekli dolar sistemine geçişine ve aynı dönemde emeklilik düzenlemelerinde yapılan değişikliklere dikkat çeken Kiyosaki, "1974'te yaratılan gelecek geldi." ifadesini kullandı.

BİTCOİN'DE KARAMSARLIK ŞUBAT SONUNDAN BU YANA ZİRVEDE

Yazara göre o dönemde hayata geçen düzenlemeler, ömür boyu sabit gelir güvencesi sunan emeklilik planlarının yerini bireysel yatırım hesaplarına bırakmasının zeminini hazırladı. Kiyosaki, yatırım riskinin böylece bireylerin sırtına yüklendiğini ve çalışmayı bırakan milyonlarca kişinin yakında düzenli bir gelirsiz kalacağını uyardı.

Uzun süredir sürdürdüğü görüşünü yineleyen Kiyosaki, finansal okuryazarlık ile altın, gümüş ve Bitcoin gibi "gerçek para" olarak nitelendirdiği varlıklara yönelimi savunmaya devam etti. Geçen ay büyük bir finansal krizin yaklaşabileceğini öngören yazar, böyle bir çöküşün kıt varlıkları sert yükseltebileceğini ve Bitcoin'in bir yıl içinde 750.000 dolara ulaşabileceğini ileri sürmüştü. Bu öngörünün temelinde küresel para arzının genişlemesiyle birlikte sınırlı arzın talep artışını besleyeceği tezi yatıyor.

KIYOSAKİ: GERÇEK PARA” ALTIN, GÜMÜŞ VE BİTCOİNDİR

Kripto analitik platformu Santiment'in verilerine göre Bitcoin'e yönelik olumsuz beklenti, şubat sonu seviyelerinin üzerine çıktı. Büyük sosyal medya platformlarındaki yükseliş-düşüş yorum oranı 0.81'e gerilerken piyasa katılımcılarının iyimserliği belirgin biçimde azaldı.

Platform bu tabloyu zıt sinyal açısından değerlendirdi. Santiment'e göre tarihsel veriler piyasaların kalabalığın beklentisinin aksine hareket etme eğiliminde olduğuna işaret ediyor. Yüksek korku ve belirsizlik ortamları çoğunlukla fiyat toparlanmasını önceleyen bir zemin oluşturuyor.