Bitcoin, teknoloji hisselerinin değer kaybıyla düşüşe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Bitcoin, teknoloji hisselerinin değer kaybıyla düşüşe geçti

Bitcoin, teknoloji hisselerinin değer kaybıyla düşüşe geçti
30.01.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto paralar, hisse senetleri ve değerli metaller, ABD öğleden sonra seansında risk iştahının zayıflamasıyla birlikte sert düşüşler kaydetti. Toplam kripto piyasa değeri bir günde yaklaşık yüzde 6 eridi.

Küresel piyasalarda Perşembe günü yaşanan teknoloji odaklı satış dalgası, kripto paraları da beraberinde aşağı çekti. Toplam kripto piyasa değeri Çarşamba günkü 3,1 trilyon dolar seviyesinden 2,9 trilyon dolara geriledi. Bu düşüş, Trump'ın gümrük vergisi tehditleriyle tetiklenen 10 Ekim tasfiye olayından bu yana en sert günlük kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti. Söz konusu olayda piyasadan yaklaşık yarım trilyon dolar bir günde buharlaşmıştı.

LİKİDASYONLAR 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Fiyatlar düştükçe tasfiyeler de hızlandı. Coinglass verilerine göre son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde kaldıraçlı kripto pozisyonu tasfiye edildi. Kayıpların büyük bölümü uzun pozisyonlardan kaynaklandı.

Bitcoin, Nisan ayından bu yana görülmeyen seviyelere gerileyerek 82.700 dolar civarında işlem gördü. Ethereum (ETH) yüzde 7'ye yakın düşüşle 2.730 dolar seviyelerine inerken, Solana (SOL) yaklaşık dokuz ayın en düşük seviyesi olan 117 dolara geriledi. XRP ise bir yıllık dip seviyeleri olan 1,74 dolara doğru kaydı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE AĞIR KAYIPLAR

Kripto piyasasındaki zayıflık, ABD hisse senetlerindeki düşüşlerle paralel seyretti. Teknoloji sektörü, hayal kırıklığı yaratan bilançoların ardından kayıplara öncülük etti.

Microsoft hisseleri yüzde 12'nin üzerinde değer kaybederek Mart 2020'den bu yana en kötü tek günlük performansını sergiledi. Bu düşüş, geniş yazılım sektörü üzerinde de baskı yarattı.

Son haftalarda ardı ardına rekor kıran değerli metaller de sert geri çekildi. Altın, seans içinde 5.500 dolar civarından 5.150 dolara kadar geriledi, ardından 5.300 dolar seviyelerine toparlandı. Gümüş ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ons başına yaklaşık 120 dolardan bir saat içinde 110 dolara düştü, sonra 112 dolar civarına yükseldi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin, teknoloji hisselerinin değer kaybıyla düşüşe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:00
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:17:44. #7.11#
SON DAKİKA: Bitcoin, teknoloji hisselerinin değer kaybıyla düşüşe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.