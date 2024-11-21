Bitcoin Trump\'ın etkisiyle rekorlar kırmaya devam ediyor

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Bitcoin, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın kripto paraları destekleyen politikalarına yönelik iyimserlikle rekor kırdı. Fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 97.109 dolara ulaşan Bitcoin, 100 bin dolara doğru ilerliyor. Yatırımcılar, kripto dostu düzenlemelerle piyasanın daha da güçleneceğini öngörüyor.

Bitcoin 100 Bin Dolara Yaklaşırken Trump'ın Kripto Vizyonu Yatırımcıları Harekete Geçirdi

Lider kripto para birimi Bitcoin, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın sektöre yönelik olumlu yaklaşımından güç alarak tarihinde ilk kez 97 bin dolar barajını aştı. Gün içinde Asya piyasalarında işlem gören Bitcoin, 97.109 dolar ile yeni bir rekor kırdı.

2024'ün başından bu yana yatırımcısına yüzde 100'ün üzerinde kazanç sağlayan Bitcoin, özellikle Trump'ın başkanlık koltuğuna oturması ve kripto para yanlısı isimlerin Kongre'de ağırlık kazanmasıyla son iki haftada yüzde 40 değer kazandı. IG Markets uzmanı Tony Sycamore, teknik göstergelerde aşırı alım sinyalleri görülse de Bitcoin'in 100 bin dolar hedefine yaklaştığını belirtti.

Seçim sürecinde Amerika'yı küresel kripto para merkezi yapma sözü veren ve ulusal Bitcoin rezervi oluşturmayı hedefleyen Trump'ın vaatleri, yatırımcı güvenini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle son iki haftada ABD'deki Bitcoin ETF'lerine 4 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. BlackRock'ın Bitcoin ETF'si de piyasalarda güçlü bir performans sergilerken, yükseliş beklentisiyle alım opsiyonlarına yoğun talep geldi.

Bitcoin'deki yükseliş kripto para ekosistemindeki şirketlere de olumlu yansıdı. Bitcoin madencilik devi MARA Holdings'in hisseleri bir günde yüzde 14 yükselirken, Bitcoin yatırımlarıyla tanınan yazılım şirketi MicroStrategy'nin piyasa değeri yüzde 10'luk artışla 100 milyar doları aştı.

WisdomTree'nin dijital varlıklar bölüm başkanı Will Peck, Trump yönetiminin sektöre getireceği düzenlemelerin merakla beklendiğini belirterek, "Henüz erken olmakla birlikte, mevcut ilgi sadece Bitcoin için değil, tüm Blockchain ekosistemi açısından umut verici." değerlendirmesinde bulundu.