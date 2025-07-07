Bitcoin Trump\'ın tarife erteleme kararıyla 109.000 doları aştı

Kripto para piyasaları pazartesi sabahı erken saatlerde önemli bir ivme yakaladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in açıklaması, başlangıçta çarşamba günü sona erecek olan tarife süresinin 1 Ağustos'a kadar uzatılmasını kapsıyordu. Bu gelişme yatırımcılar arasında yakın vadeli volatilite korkularını azaltırken Bitcoin'in teknik dirençleri aşmasına zemin hazırladı. Uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarının Bitcoin'in rekor seviyesini yenilemesinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Tarife Belirsizliği Sonrası Bitcoin Güçlü Toparlanma Sergiledi

Yayım sırasında lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte yüzde 1,16 artışla 109.362 dolardan işlem görüyor. Piyasa kapitalizasyonu en büyük kripto para birimi hafta sonu süresince 108.000 dolar seviyelerine kadar gerilemiş olmasına rağmen pazar günü itibariyle yeniden yükseliş hareketi yakalamaya başladı.

Yahoo Finance verilerine göre Bitcoin pazar günü tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış seviyesi olan 109.443 dolarla günü tamamladı. Bu başarı kripto para yatırımcıları için umut verici bir sinyal olarak yorumlanıyor.

BTSE operasyon müdürü Jeff Mei konuya ilişkin açıklamasında "Piyasa katılımcıları daha önce 9 Temmuz Çarşamba günü sona erecek tarife son tarihi öncesinde yaşanacak volatilite konusunda endişe duyuyorlardı. Ülkelerin ağustos başında tarifeler yürürlüğe girmeden önce müzakere etmek için daha fazla zamanları olacağının ortaya çıkması sonrasında piyasaların yükseliş gösterdiği görülüyor." dedi.

Uzmanlar 15 Temmuz'da açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksinin Fed'in faiz politikası kararları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Potansiyel bir faiz indirimi Bitcoin'in 111.814 dolarlık tüm zamanların rekorunu yeniden test etmesi için gerekli ortamı yaratabilir.

Diğer kripto para birimleri de son 24 saatte pozitif performans sergiledi. Ethereum yüzde 2,41 yükselişle 2.577 dolara, XRP yüzde 2,29 çıkışla 2,27 dolara ve Solana yüzde 2,96 yükselişle 152 dolara ulaştı. En büyük 30 kripto para biriminin performansını ölçen GMCI 30 Endeksi de yüzde 2,2 artış kaydetti.