Bitcoin Trump'ın tarife kararı sonrası 115 bin doların altına geriledi - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin Trump'ın tarife kararı sonrası 115 bin doların altına geriledi

Bitcoin Trump\'ın tarife kararı sonrası 115 bin doların altına geriledi
01.08.2025 10:47
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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni ticaret tarifeleri, kripto para piyasalarında sert düşüşlere yol açtı. Bitcoin, 114 bin dolar seviyesine kadar gerileyerek son üç haftanın en düşük fiyatını gördü. Küresel piyasalarda oluşan belirsizlik ve dalgalanma, yatırımcıların tedirginliğine yol açtı.

Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yayımladığı yeni ticaret tarifeleri nedeniyle çalkantılı bir gün geçirdi. Özellikle Bitcoin, Asya işlemlerinin başlangıcında 114 bin dolar seviyesine kadar gerileyerek son üç haftanın en düşük noktasını kaydetti. Sadece son 24 saat içinde 158 bin yatırımcının pozisyonu tasfiye olurken, piyasalardaki volatilite dikkat çekti.

Trump'ın Tarife Kararı Kripto Piyasalarını Sarstı

ABD Başkanı Donald Trump'ın çeşitli ülkelere yönelik açıkladığı yeni ticaret tarifeleri, global piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Kanada'ya uygulanan tarifelerin yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılması, Güney Afrika, İsviçre, Tayvan ve Tayland gibi ülkelerde ise anlaşma sağlanamaması nedeniyle yüzde 19 ile yüzde 39 arasında değişen yeni tarifelerin yürürlüğe alınması, finans piyasalarında şok etkisi yarattı.

Trump'ın tarife kararının ardından Asya borsalarında olduğu gibi kripto para piyasalarında da sert satışlar görüldü. Piyasanın lider kripto para birimi Bitcoin, Cuma sabahı 114 bin 250 dolara kadar geriledi. Bu rakam, Bitcoin için 11 Haziran'dan bu yana kaydedilen en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, 111 bin dolar seviyesinin bir sonraki kritik destek olduğu uyarısında bulunuyor.

Piyasa verilerine göre sadece son 12 saatte kripto para piyasalarından 110 milyar dolar çıkış yaşandı. Son 24 saatte ise toplamda 630 milyon dolarlık pozisyon kapandı ve 158 bin yatırımcı tasfiye edildi. Uzman görüşlerine göre bu düşüşte, Trump'ın uyguladığı yeni tarifelerin yanı sıra kısa süre önce görülen tarihi zirveler sonrası yatırımcıların kâr realizasyonu yapmasının ve global makroekonomik belirsizliğin de etkili olduğu belirtiliyor.

Apollo Capital Yatırım Direktörü Henrik Andersson, Çin ile yapılacak olası bir anlaşmanın piyasalardaki belirsizliği azaltabileceğini ifade ediyor. LVRG Research Direktörü Nick Ruck ise yaşanan son satış dalgasının kalıcı bir trend değil, geçici bir düzeltme olduğunu ve piyasalarda bir süre sonra toparlanma yaşanabileceğini savunuyor.

Temmuz ayında en yüksek aylık kapanışını 115 bin 784 dolar ile yapan Bitcoin, Trump'ın yeni tarife politikalarıyla oluşan satış baskısının gölgesinde, kısa vadede aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin Trump'ın tarife kararı sonrası 115 bin doların altına geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin Trump'ın tarife kararı sonrası 115 bin doların altına geriledi - Son Dakika
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