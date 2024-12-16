Bitcoin tüm zamanların zirvesinde - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin tüm zamanların zirvesinde

Bitcoin tüm zamanların zirvesinde

Bitcoin (BTC), ABD eyaletlerinin rezerv varlığı olma yönündeki yasal düzenlemeler ve Donald Trump'ın olası başkanlık kararnamesi beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Lider kripto para birimi son 24 saatte yüzde 5 artışla 106.554 dolara ulaştı.

16.12.2024 10:20
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Kripto para dünyasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Texas ve Pennsylvania'nın ardından üçüncü bir eyaletin daha Bitcoin rezerv tasarısı hazırladığı ortaya çıktı. Strike CEO'su Jack Mallers, Trump'ın göreve başladığı ilk gün Bitcoin'i federal rezerv varlığı yapabileceğini belirtti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentisi piyasaları hareketlendirdi.

ABD Eyaletlerinden Bitcoin Rezerv Atağı

Bitcoin'in kurumsal kabulü ABD'de yeni bir boyut kazanıyor. Satoshi Action Fund CEO'su Dennis Porter, en az 10 eyaletin Bitcoin rezerv tasarısı sunacağını öngörüyor. ZK Square'in yatırım müdürü CK Zheng, Bitcoin'in "Noel Baba moduna" girdiğini ve yatırımcıların fırsatları kaçırmak istemediğini vurguluyor.

Finansal Muhasebe Standartları Kurulu'nun yeni düzenlemesi, kurumların kripto varlıklarını daha gerçekçi değerlemesine olanak tanıyor. Bu gelişme, 15 Aralık sonrası mali yıllarda geçerli olacak. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nde Bitcoin, 100 üzerinden 83 puanla "Aşırı Açgözlülük" seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, 2025'in başlarında Bitcoin fiyatının 125.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte, gelecek Trump yönetiminden gelen olumlu haberlerin büyük oranda fiyatlandırıldığı ve yüzde 30'luk bir düzeltme yaşanabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin tüm zamanların zirvesinde - Son Dakika

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