Bitcoin uçuşa geçti: Kripto paralar yükselmeye devam ediyor - Son Dakika
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Bitcoin uçuşa geçti: Kripto paralar yükselmeye devam ediyor

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Bitcoin, ABD işlem saatlerinde 73.500 dolarlık değere ulaşarak Mart'taki zirvesine çok yaklaştı. Son kazançlar, yıl başından bu yana yüzde 75'lik bir artışa işaret ederken, BlackRock'ın iShares Bitcoin ETF'si büyük başarı elde etti. Bu yükseliş, ABD düzenleyicilerinin ETF onayı ve global teşviklerle destekleniyor.

30.10.2024 09:27
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Bitcoin, tarihi zirvesine sadece birkaç dolar kala büyük bir sıçrama yaparak 73.500 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, düzenleyicilerin spot tabanlı ETF'lere yeşil ışık yakması ve küresel teşviklerin artmasıyla destekleniyor. Yatırımcılar, yeni rekorlar kırılmasını dört gözle beklerken, Bitcoin'in yıl içindeki performansı yüzde 75 artış gösterdi.

Bitcoin'in İvme Kazanmasıyla Yatırımcılar Yeni Zirveler Bekliyor

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, ABD piyasalarında gerçekleşen işlemlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça yaklaştı. Dünyanın en değerli dijital varlığı, 73.500 dolar seviyesine tırmanarak, 14 Mart'ta kaydettiği 73.798 dolarlık rekorun sadece birkaç dolar gerisinde kaldı. Son 24 saatlik süreçte yüzde 4,6'lık değer artışı yaşayan Bitcoin, 73 bin dolar civarında işlem görüyor.

Kripto para birimi, 14 Mart'taki zirve sonrasında zorlu bir süreçten geçti. Yaz aylarında 50 bin doların altını test eden fiyatlar, genellikle 60.000-65.000 dolar aralığında dalgalandı. Bu süreç, yatırımcıların 2023 başında başlayan yükseliş trendinin sona erdiğini düşünmesine neden oldu. Yeni zirve denemelerinde Bitcoin madencileri ve uzun vadeli yatırımcılardan gelen satış baskısıyla karşılaşılırken, düşüş hareketlerinde hızlı alım ilgisi gözlendi.

Bitcoin'in yılbaşından bu yana sergilediği performans yüzde 75 artış gösterdi. ABD düzenleyici kurumlarının spot ETF'lere onay vermesiyle birlikte, fiyatlar geçen yıla kıyasla iki katına çıktı. 10 Ocak'ta gerçekleşen bu onay sürecinin ardından, BlackRock'ın iShares Bitcoin ETF'si (IBIT) geçtiğimiz hafta yaklaşık 24 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

Yükseliş trendini destekleyen başlıca etkenler arasında, Batılı merkez bankalarının 2024'te başlatacağı yeni parasal genişleme politikaları, Çin'in mali ve parasal teşvik programları ve kripto para dostu Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkanlık yarışındaki artan şansı yer alıyor.

Bitcoin uçuşa geçti: Kripto paralar yükselmeye devam ediyor

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin uçuşa geçti: Kripto paralar yükselmeye devam ediyor - Son Dakika

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