Bitcoin ve altcoin fiyatlarındaki sert düşüş milyar dolarları sildi - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ve altcoin fiyatlarındaki sert düşüş milyar dolarları sildi

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Bitcoin ve altcoinlerin değer kaybıyla kripto piyasası 250 milyar dolar eridi. Bitcoin ani düşüşle 98,000 dolara gerilerken, Ethereum ve diğer altcoinler de büyük kayıplar yaşadı.

27.01.2025 13:50
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Bitcoin'in sert düşüşü ve altcoinlerin kırmızıya bürünmesi, kripto piyasalarının son 24 saatte 250 milyar dolar kaybetmesine yol açtı. Bitcoin, Asya seansında hızlı bir düşüşle 98,000 dolara kadar geriledi, Ethereum ve diğer önemli kripto paralar da benzer kayıplar yaşadı.

Kripto Para Piyasalarında Sert Dalgalanmalar Sürüyor

Kripto para piyasaları, sakin geçen hafta sonunun ardından pazartesi günü büyük bir sarsıntı yaşadı. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, bir saatlik süre içinde yaklaşık yedi bin dolarlık değer kaybı yaşarken, altcoinler de bu düşüşten ağır şekilde etkilendi.

Geçtiğimiz pazartesi gününe benzer bir senaryo yaşayan Bitcoin, önce 100 bin doların altına geriledi, ardından hızlı bir toparlanmayla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin dolara ulaştı. Donald Trump'ın göreve başlama töreni sırasında ve sonrasında dalgalı bir seyir izleyen kripto para birimi, Trump'ın konuşmasında kripto paralardan bahsetmemesi üzerine düzeltme yaşasa da 100 bin doların üzerindeki seyrini korudu. Hafta içinde 107 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, hafta sonunu 105 bin dolar seviyesinde tamamladı.

Asya piyasalarının açılmasıyla sert bir düşüş yaşayan Bitcoin, birkaç saat içinde 98 bin doların altına inerek milyonlarca dolarlık pozisyon kapanmasına neden oldu. Şu anda Bitcoin 99 bin dolar seviyesine yükselse de günlük bazda yüzde 5'lik değer kaybı devam ediyor. Toplam piyasa değeri 1,96 trilyon dolara gerileyen Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 56'nın üzerine çıktı.

Ethereum, yüzde 7'lik düşüşle 3.100 doların altına gerilerken, XRP 3 dolardan 2,8 dolara düştü. Solana, Dogecoin, Cardano, Chainlink, Avalanche, Stellar ve SUI gibi popüler kripto paralar çift haneli kayıplar yaşadı. VIRTUAL, XCN, SOS, RAY, PEPE, OP ve BONK gibi altcoinler ise yüzde 20'ye varan oranlarda değer kaybetti.

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 250 milyar doların üzerinde azalarak, son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,5 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin ve altcoin fiyatlarındaki sert düşüş milyar dolarları sildi

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve altcoin fiyatlarındaki sert düşüş milyar dolarları sildi - Son Dakika

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