Bitcoin ve altcoinler bugün neden düştü? Trump'ın o kararı piyasayı sarstı! - Son Dakika
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Bitcoin ve altcoinler bugün neden düştü? Trump'ın o kararı piyasayı sarstı!

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Kripto para piyasaları, yeni haftaya büyük bir değer kaybıyla başladı. Bitcoin ve altcoinlerdeki düşüş, yatırımcıları endişelendiriyor. Bitcoin ve altcoinler bugün neden düştü? sorusunun yanıtı merak edilirken Trump'ın açıkladığı yeni karar ilgi odağı oldu. İşte güncel gelişmeler...

10.02.2025 11:11  Güncelleme: 11:14
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Bitcoin ve altcoinler bugün neden düştü?

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklaması, ticaret gerilimlerini artırarak kripto piyasalarında düşüşe neden oldu.

Pazartesi günü, Trump'ın bu yeni vergileri duyurmasının ardından toplam kripto para piyasasının değeri yüzde 3 oranında geriledi. Trump, Pazar günü NFL Super Bowl etkinliğine giderken basına yaptığı açıklamada, ticaret politikalarında büyük değişiklikler yapacağını ve bu kapsamda metal tarifelerini artıracağını duyurdu.

Ayrıca, Salı veya Çarşamba günü "karşılıklı vergiler" getireceğini belirtti. Bu yeni tarifeler, tüm ülkeleri kapsayacak ve her ülkenin ABD mallarına uyguladığı gümrük vergileri oranında karşılık bulacak.

ABD, en fazla çelik ithalatını Kanada, Brezilya ve Meksika'dan yaparken; Güney Kore ve Vietnam da önemli tedarikçiler arasında yer alıyor.

Bitcoin yüzde 0,5 düşerek 96 bin 871 dolara, Ethereum yüzde 1,5 kayıpla 2 bin 627 dolara geriledi. XRP yüzde 4,2 değer kaybederek 2,39 dolara düşerken, Dogecoin de benzer şekilde yüzde 4,2 düşüşle 0,2486 dolardan işlem gördü.

Kripto işlem hacimleri Trump öncesi seviyelere geri döndü

10X Research'e göre, kripto işlem hacimleri sert bir düşüş yaşayarak Trump'ın seçim öncesindeki seviyelerine geriledi. Ayrıca, Bitcoin Stratejik Rezervi açıklamasının etkilerinin tam olarak netleşmesinin altı aya kadar sürebileceği belirtiliyor.

Piyasadaki belirsizlik devam ederken, büyük yatırımcılar altcoinlerden Bitcoin'e yönelmeye başladı. Bunun sonucunda, Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 60 seviyesinin üzerinde kalırken, altcoin ve memecoin rallisi kısa sürede sona erdi.

Geçtiğimiz hafta da kripto para yatırımcıları için zorlu geçti. Genel olarak tüm dijital varlık sektöründe yaygın düşüşler yaşandı.

Gümrük vergileri ekonomiyi yavaşlatıyor

Unity Wallet COO'su James Toledano, özellikle Bitcoin'in makroekonomik dalgalanmalara çok hassas olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Gümrük vergisi gibi kararlar ekonomide yavaşlama sinyali verir. Bu durum yatırımcıların risk iştahını azaltır ve hem geleneksel hem de dijital varlıklarda satış baskısı oluşturur."

Dış politika kararlarının kripto piyasalarında volatiliteye yol açtığını belirten Toledano, bu tür hamlelerin küresel ekonomik beklentileri, likiditeyi ve yatırımcı davranışlarını etkilediğini söyledi. Belirsizliğin piyasaları dalgalandırırken, net politikaların – olumlu ya da olumsuz – piyasaları dengelediğini söyledi ve ekledi:

"Trump'ın ilk döneminde de benzer bir süreci yaşamıştık. 2018-2019 yıllarında uygulanan gümrük vergileri doğrudan enflasyona neden olmasa da finansal piyasalar ve kripto para ekosistemi (özellikle Bitcoin) büyük ölçüde etkilendi. Bugün de benzer bir tablo görüyoruz."

Analistler, Bitcoin fiyatlarının bir süre daha bu seviyelerde konsolide olabileceğini ancak piyasayı hareketlendirecek büyük gelişmelerin yükselişi tetikleyebileceğini söylüyor. Regülasyon duyuruları, Bitcoin ağıyla ilgili teknolojik gelişmeler veya yatırımcı duyarlılığını değiştirebilecek makroekonomik olaylar, piyasada yön değişimine neden olabilir.

Bitcoin ve altcoinler bugün neden düştü? Trump\'ın o kararı piyasayı sarstı!

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve altcoinler bugün neden düştü? Trump'ın o kararı piyasayı sarstı! - Son Dakika

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