Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseliyor? - Son Dakika
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Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseliyor?

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Kripto piyasası bugün pozitif seyrediyor. Toplam piyasa değeri ve Bitcoin (BTC) yükselişte, altcoinler de bu hareketlilikten faydalanıyor. Son 24 saatte en çok yükselen altcoinlerden biri Story (IP) oldu ve yüzde 43'lük bir artış kaydetti. Peki, Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseliyor?

20.02.2025 11:36  Güncelleme: 11:40
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Kripto Piyasası Kritik Dirençte

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 58 milyar dolar artarak 3.15 trilyon dolara ulaştı. Şu anda 3.16 trilyon dolarlık kritik direnç seviyesine yaklaşmış durumda. Eğer piyasa bu seviyeyi aşabilirse, bir sonraki hedef 3.28 trilyon dolar olacak. Ancak bu yükselişin devam edebilmesi için genel piyasa koşullarının olumlu kalması gerekiyor.

Öte yandan, 3.16 trilyon dolar seviyesi destek olarak korunamazsa, piyasa 3.09 trilyon doların üzerinde yatay seyrini sürdürebilir. Bu senaryoda, yükseliş ivmesinin kaybolması piyasanın bir süre daha durağan kalmasına neden olabilir.

Bitcoin Direnci Kırmaya Çalışıyor

Bitcoin son 24 saatte yükseliş göstererek 97 bin 68 dolardan işlem görüyor. Kripto para lideri, yükseliş trendini sürdürerek 98 bin 212 dolarlık direnç seviyesini aşmaya çalışıyor. Eğer bu seviyeyi kırabilirse, Bitcoin'in pozitif ivmesini devam ettirmesi mümkün.

Ayrıca, Bitcoin'in 50 günlük üstel hareketli ortalamadan (EMA) da dirençle karşılaştığı görülüyor. Eğer bu seviyeyi desteğe çevirebilirse, kısa vadede yükseliş trendinin güçlendiğine dair önemli bir sinyal verebilir.

Story (IP) Yeni Rekor Kırdı

Yeni piyasaya sürülen IP isimli altcoin hızla yükselerek en büyük 100 kripto para arasına girdi. Şu anda 2.80 dolardan işlem gören token, son 24 saatte yüzde 43 değer kazandı. Bu sert yükseliş, yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor. Eğer piyasa olumlu kalmaya devam ederse, yükselişin sürmesi bekleniyor.

IP, gün içindeki en yüksek seviyesinde 2.95 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gördü. 2.18 dolarlık direnci kırarak bu seviyeye ulaşan token, yükseliş trendini sürdürerek 3.00 dolar seviyesini test edebilir.

Ancak yatırımcıların kâr realizasyonu yapması durumunda, IP'de sert bir düşüş yaşanabilir. Böyle bir senaryoda, fiyat 2.18 dolara kadar gerileyerek son kazanımlarını kaybedebilir ve yükseliş beklentisini zayıflatabilir.

Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseliyor?

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve altcoinler bugün neden yükseliyor? - Son Dakika

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