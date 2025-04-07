Bitcoin ve altcoinler çakıldı: Trump'ın yeni kararı piyasaları altüst etti - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ve altcoinler çakıldı: Trump'ın yeni kararı piyasaları altüst etti

Bitcoin ve altcoinler çakıldı: Trump\'ın yeni kararı piyasaları altüst etti

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ithalat tarifeleri açıklamasının ardından yüzde yedi değer kaybederek 77 bin 77 dolara geriledi. Küresel piyasalarda yaşanan panik satışlar kripto dünyasını da etkilerken, 778 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Uzmanlar kısa vadede tedirginlik yaşanırken uzun vadede kripto paraların güvenli liman olabileceği görüşünde.

07.04.2025 10:36
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Küresel piyasaları sarsan Trump'ın yeni gümrük vergisi politikası, Bitcoin'in sert düşüş yaşamasına neden oldu. Kripto para birimi 7 Nisan'da yaklaşık yüzde yedi değer kaybederek 77 bin 77 dolara kadar geriledi. Yatırımcılar "Kara Pazartesi" endişesiyle temkinli duruşlarını sürdürürken, kripto para piyasasındaki dalgalanmalar dikkatle izleniyor.

Gümrük Vergisi Krizi Kripto Para Piyasalarını Vurdu

Bitcoin, 7 Nisan günü keskin bir düşüş yaşayarak yaklaşık yüzde yedi değer kaybıyla son üç haftanın en düşük seviyesi olan 77 bin 77 dolara geriledi.

Bu sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük çaplı yeni ithalat tarifelerini açıklamasının ardından gerçekleşti. Trump'ın kararı, yeni bir ticaret savaşı ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerini beraberinde getirdi. Kripto para piyasası geçen hafta başlangıçta direnç göstermiş, hatta tüccarlar teknoloji hisseleri düşerken Bitcoin'in "güvenli liman" olarak hareket edebileceği yorumlarında bulunmuştu. Ancak bu söylem 6 Nisan Pazar gecesi tamamen tersine döndü.

Asya piyasalarının açılış saatlerinde ABD hisse senedi vadeli işlemleri kırmızıya döndü. Nasdaq 100 kontratları yüzde beş değer kaybederken S&P 500 ve Dow Jones vadeli işlemleri yüzde dördün üzerinde düşüş kaydetti. Yahoo Finance verilerine göre Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde altı, Avustralya'nın ASX 200 endeksi yüzde beş ve Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 4,4 oranında değer kaybetti.

Bitcoin de bu düşüş dalgasına katıldı. Coinglass verilerine göre son 24 saat içinde yaklaşık 778 milyon dolarlık uzun kripto pozisyonu tasfiye edildi. Bu rakam, son altı haftadaki en büyük kayba işaret ediyor. Diğer önde gelen kripto varlıkları da bu süreçten olumsuz etkilendi. Solana (SOL) 107 dolara kadar gerilerken Ethereum (ETH) Ekim 2023'ten bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1.538 dolara kadar düştü.

Trump'ın yeni ekonomi politikası, ithalatın büyük çoğunluğuna yüzde on oranında gümrük vergisi getirirken Çin'den yapılan ithalatta yüzde 34 ve Avrupa Birliği mallarında yüzde 20 gibi daha yüksek oranlar öngörüyor. Finansal piyasalar bu agresif hamle karşısında tedirgin oldu ve yatırımcılar uzun vadeli ekonomik istikrarsızlığa hazırlık yapmaya başladı.

Piyasaların bu sarsıntıyı yaşaması üzerine X platformunda "Kara Pazartesi" etiketi trend oldu. Kullanıcılar, 1987 yılında Dow Jones Endüstriyel Ortalamasının tek günde yüzde 22,6 düşerek ABD borsa tarihindeki en büyük günlük kaybı yaşadığı meşhur çöküşe atıfta bulundu.

Hedge fon milyarderi Bill Ackman, 7 Nisan'da X'te paylaştığı mesajında Trump'ın politikalarının devam etmesi halinde "ekonomik nükleer kış" uyarısında bulundu. Ackman, "Dünyanın geri kalanı nezdindeki itibarımıza ciddi zarar vereceğiz. Ülke, kendisini dezavantajlı duruma düşüren küresel gümrük tarifeleri sisteminin düzeltilmesi konusunda Başkan'ın yüzde 100 arkasındadır. Ancak, iş dünyası bir güven oyunudur ve güven de güvene bağlıdır. Başkan @realDonaldTrump gümrük tarifeleri konusunu en önemli jeopolitik mesele haline getirdi..." ifadelerini kullandı.

Kripto para çevrelerinde de güven kaybı yaşandı. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 11 puan düşerek 23'e geriledi ve piyasadaki "aşırı korku" durumunu yansıttı. Buna rağmen herkes olumsuz görüşte değil. BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, 4 Nisan'da X üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşanan kargaşanın sonunda daha fazla yatırımcıyı merkezi politikalara karşı bir koruma aracı olarak Bitcoin'e yönlendirebileceğini öne sürdü.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve altcoinler çakıldı: Trump'ın yeni kararı piyasaları altüst etti - Son Dakika

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