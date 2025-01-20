Bitcoin ve altcoinlerde rekor likidasyon piyasaları vurdu - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ve altcoinlerde rekor likidasyon piyasaları vurdu

Bitcoin ve altcoinlerde rekor likidasyon piyasaları vurdu

Kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan sert düşüşle birlikte 406.000'den fazla yatırımcının pozisyonu likide oldu. Bitcoin'in rekor seviyelerden 100.000 doların altına gerilemesi sonucu toplam likidasyonlar 1,18 milyar dolara ulaştı. Ethereum likidasyon hacminde öne çıkarken piyasa genelinde altcoinlerde çift haneli kayıplar yaşandı.

20.01.2025 10:01
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Kripto para piyasasındaki sert düşüş, yatırımcılar için zorlu bir sürece işaret ediyor. Bitcoin (BTC) gün içi en yüksek seviyesi olan 106.300 dolardan yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 99.700 dolara geriledi. Bu hareket, 7 Ocak'taki sert satış dalgasını andırıyor.

406 Bin Pozisyon Tasfiye Oldu

CoinGlass verilerine göre son 24 saatteki likidasyon hacminin 921 milyon doları long pozisyonlardan, 260 milyon doları ise short pozisyonlardan oluşuyor. Ethereum (ETH) likidasyon hacminde öne çıktı. Son 24 saatte 207,5 milyon dolarlık long Ethereum pozisyonu likide olurken, bunu 202 milyon dolarlık Bitcoin long pozisyonları takip etti.

Piyasadaki düşüş dalgası, memecoinlerde daha sert hissedildi. Hafta sonu piyasaya sürülen Donald Trump'ın memecoini, tam değerlemesi 70 milyar dolara ulaştıktan sonra birkaç saat içinde yüzde 40'tan fazla değer kaybetti. Melania Trump'ın yeni çıkan tokenı da lansmanından kısa süre sonra 13 milyar dolarlık değerlemeden sert düşüş yaşadı.

Donald Trump, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve altcoinlerde rekor likidasyon piyasaları vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin ve altcoinlerde rekor likidasyon piyasaları vurdu - Son Dakika
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